港超聯煞科︱傑志理文數據比併　季軍可能性一覽　看清三大焦點

撰文：袁志浩
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2022/23年度香港超級聯賽明天（5月7日）煞科，班霸傑志與理文鬥至最後一輪，將直接交鋒合演「天王山之戰」。《01體育》整理了兩隊於今季聯賽數據，讓讀者們感受他們如何「超班」，或哪一隊更「值得」贏得冠軍。不得不提，煞科日亦有其他焦點值得球迷留意。

傑志理文直接爭冠

傑志、理文在已完成的17場聯賽中，分別贏得15跟14場，勝率均超過八成；即使是暫排次席的理文，積分都拋離第三位的南區12分之多。「藍鳥」的得、失球數據相當驚人，攻入全港超最多的74球，比理文多約35%，平均每場攻入4.35球；失球也僅得聯賽最少的5球，有14場比賽保持清白之身，把「黃黑軍團」完全比下去。

聯賽神射手榜首兩位均是傑志球員，41歲的丹恩奴域與土庫曼翼鋒明加索夫同樣轟入17球，理文主力艾華頓則以16球緊隨其後。丹恩奴域雖然效率更高（平均每66分鐘入1球），但他因紀律問題近來已被剔出比賽名單，預計煞科日不能上陣，意味明加索夫及艾華頓若在最終戰再有進帳，都有機會獨得神射手獎項。

傑志翼鋒明加索夫有望挑戰獨佔神射手寶座。（資料圖片）

「藍鳥」今季依重外援、入籍兵的話題一度引起熱烈討論，球隊聯賽上陣時間最多的首11名球員，榜首是香港出生的中德混血兒周緣德，其餘全數由外援跟入籍兵包辦，顏卓彬、羅梓駿、潘沛軒僅排第12至14位。理文的相關分布則較平均，首位無疑是艾華頓，但華將徐宏傑、余煒廉、顏樂楓、陳嘉豪、黃威都打入前11名。

傑志不單擁有全港超最龐大的32人名單，根據轉會數據網站Transfermarkt估計，全隊身價約530萬歐元（約4582萬港元）；正選陣容平均年齡達31.74歲，為港超最高。相反理文正選名單平均為29.43歲，比港會（30.21歲）、標準流浪（29.75歲）排得更低，全隊身價則約446萬歐元（約3855萬港元），屬港超第二「貴」。

理文若擊敗傑志，將贏得球會自2017年正式創會後第一個港超冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

理文自去年10月29日首循環擊敗傑志之後首度「登頂」，中間曾因比賽次序被「藍鳥」反壓，但最終都順利坐穩榜首。不過直至今年2月5日作客不敵標準流浪，「黃黑軍團」便遭同日大勝深水埗的傑志超前，更因此辭退主教練,陳曉明，改由曾昭達接任。

理文在3月18日主場被東方逼和，幾乎被「藍鳥」拋開，但傑志卻在翌日爆冷輸給大埔，令爭標留有懸念。直至煞科日前一日，理文今季曾位居港超榜首97天，比傑志多5天，且看他們最終能否「後來居上」，拿下球會史上首個港超錦標。而假如傑志衛冕，則會是他們第6度高舉港超獎座，並第12次成為本地頂級聯賽冠軍（港甲及港超）。

三隊爭季軍　或奪來季亞洲賽資格　

足總早前公布，傑理大戰將延至煞科日晚上6時上演，意味球迷可選擇「一日走兩場」，而頭場（下午3時舉行）賽事中，有機會爭奪季席的冠忠南區、標準流浪與東方各自出戰。

今季港超第三名有一定價值——因香港來季很大機會獲得1個亞冠分組賽（由聯賽冠軍取得）及兩個亞冠外圍賽／附加賽資格（由足總盃盟主、聯賽次名球隊取得）。若一早鎖定以首兩名完成港超的「藍鳥」，在一周後的足總盃奪冠，港超季軍勢替補拿下相關席位。

目前擁有爭季主動權的是手執31分的南區，只要他們最後一輪擊敗港會，就肯定拿下第三名。而若南區失分，暫得30分的流浪、28分的東方都有機會取得季軍。

最混亂情況是有兩至三隊同得31分，如流浪分別與南區及東方同分，因對賽積分、對賽得失球差、對賽得球都一樣，總得失球上暫佔優的流浪，較大機會升上第三。若南區與東方同分，現擁15個總得失差優勢的東方則非常可能奪得第三名。至於三隊同分的情況，南區將會憑較佳對賽積分保住季席。

人氣啦啦隊任嘉賓　晉峰主場門票售罄

晉峰邀得人氣啦啦隊樂天女孩來港。（樂天女孩Facebook）

至於餘下一場晉峰對香港U23的賽事，就因為晉峰邀得台灣職棒球隊樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩（RakutenGirls）」擔任表演嘉賓而成為焦點。這支啦啦隊在港甚有人氣，賽事門票早前預售，不足一天就宣布售罄，相信屆時可容納約1500人的青衣運動場會座無虛席。

5月7日港超煞科日賽程：

15：00
和富大埔 vs 標準流浪
地點：大埔運動場

深水埗 vs 東方
地點：深水埗運動場

港會 vs 冠忠南區
地點：香港足球會足球場

晉峰 vs 香港U23
地點：青衣運動場

18：00
傑志 vs 理文（門票已售罄）
地點：旺角大球場

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