港超聯煞科︱傑志理文數據比併　季軍可能性一覽　看清三大焦點

2022/23年度香港超級聯賽明天(5月7日)煞科,班霸傑志與理文鬥至最後一輪,將直接交鋒合演「天王山之戰」。《01體育》整理了兩隊於今季聯賽數據,讓讀者們感受他們如何「超班」,或哪一隊更「值得」贏得冠軍。不得不提,煞科日亦有其他焦點值得球迷留意。



傑志理文直接爭冠



傑志、理文在已完成的17場聯賽中,分別贏得15跟14場,勝率均超過八成;即使是暫排次席的理文,積分都拋離第三位的南區12分之多。「藍鳥」的得、失球數據相當驚人,攻入全港超最多的74球,比理文多約35%,平均每場攻入4.35球;失球也僅得聯賽最少的5球,有14場比賽保持清白之身,把「黃黑軍團」完全比下去。

聯賽神射手榜首兩位均是傑志球員,41歲的丹恩奴域與土庫曼翼鋒明加索夫同樣轟入17球,理文主力艾華頓則以16球緊隨其後。丹恩奴域雖然效率更高(平均每66分鐘入1球),但他因紀律問題近來已被剔出比賽名單,預計煞科日不能上陣,意味明加索夫及艾華頓若在最終戰再有進帳,都有機會獨得神射手獎項。

傑志翼鋒明加索夫有望挑戰獨佔神射手寶座。(資料圖片)

「藍鳥」今季依重外援、入籍兵的話題一度引起熱烈討論,球隊聯賽上陣時間最多的首11名球員,榜首是香港出生的中德混血兒周緣德,其餘全數由外援跟入籍兵包辦,顏卓彬、羅梓駿、潘沛軒僅排第12至14位。理文的相關分布則較平均,首位無疑是艾華頓,但華將徐宏傑、余煒廉、顏樂楓、陳嘉豪、黃威都打入前11名。

傑志不單擁有全港超最龐大的32人名單,根據轉會數據網站Transfermarkt估計,全隊身價約530萬歐元(約4582萬港元);正選陣容平均年齡達31.74歲,為港超最高。相反理文正選名單平均為29.43歲,比港會(30.21歲)、標準流浪(29.75歲)排得更低,全隊身價則約446萬歐元(約3855萬港元),屬港超第二「貴」。

理文若擊敗傑志,將贏得球會自2017年正式創會後第一個港超冠軍。(資料圖片/袁志浩攝)

理文自去年10月29日首循環擊敗傑志之後首度「登頂」,中間曾因比賽次序被「藍鳥」反壓,但最終都順利坐穩榜首。不過直至今年2月5日作客不敵標準流浪,「黃黑軍團」便遭同日大勝深水埗的傑志超前,更因此辭退主教練,陳曉明,改由曾昭達接任。

理文在3月18日主場被東方逼和,幾乎被「藍鳥」拋開,但傑志卻在翌日爆冷輸給大埔,令爭標留有懸念。直至煞科日前一日,理文今季曾位居港超榜首97天,比傑志多5天,且看他們最終能否「後來居上」,拿下球會史上首個港超錦標。而假如傑志衛冕,則會是他們第6度高舉港超獎座,並第12次成為本地頂級聯賽冠軍(港甲及港超)。

三隊爭季軍 或奪來季亞洲賽資格



足總早前公布,傑理大戰將延至煞科日晚上6時上演,意味球迷可選擇「一日走兩場」,而頭場(下午3時舉行)賽事中,有機會爭奪季席的冠忠南區、標準流浪與東方各自出戰。

今季港超第三名有一定價值——因香港來季很大機會獲得1個亞冠分組賽(由聯賽冠軍取得)及兩個亞冠外圍賽/附加賽資格(由足總盃盟主、聯賽次名球隊取得)。若一早鎖定以首兩名完成港超的「藍鳥」,在一周後的足總盃奪冠,港超季軍勢替補拿下相關席位。

目前擁有爭季主動權的是手執31分的南區,只要他們最後一輪擊敗港會,就肯定拿下第三名。而若南區失分,暫得30分的流浪、28分的東方都有機會取得季軍。

最混亂情況是有兩至三隊同得31分,如流浪分別與南區及東方同分,因對賽積分、對賽得失球差、對賽得球都一樣,總得失球上暫佔優的流浪,較大機會升上第三。若南區與東方同分,現擁15個總得失差優勢的東方則非常可能奪得第三名。至於三隊同分的情況,南區將會憑較佳對賽積分保住季席。

人氣啦啦隊任嘉賓 晉峰主場門票售罄



晉峰邀得人氣啦啦隊樂天女孩來港。(樂天女孩Facebook)

至於餘下一場晉峰對香港U23的賽事,就因為晉峰邀得台灣職棒球隊樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩(RakutenGirls)」擔任表演嘉賓而成為焦點。這支啦啦隊在港甚有人氣,賽事門票早前預售,不足一天就宣布售罄,相信屆時可容納約1500人的青衣運動場會座無虛席。

5月7日港超煞科日賽程:



15:00

和富大埔 vs 標準流浪

地點:大埔運動場



深水埗 vs 東方

地點:深水埗運動場



港會 vs 冠忠南區

地點:香港足球會足球場



晉峰 vs 香港U23

地點:青衣運動場



18:00

傑志 vs 理文(門票已售罄)

地點:旺角大球場