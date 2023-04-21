足球明星選舉︱港超神射手丹恩奴域未獲傑志提名　港足6月鬥越南

中國香港足球總會周五（21日）公布，自2018/19年度球季以來，首度復辦「香港足球明星選舉」實體頒獎禮，將於下月23日舉行。

今屆選舉設有17個獎項，包括香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星十一人（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）及球員之星（1名）。



今屆各個獎項，將由登記傳媒機構、公眾、香港體育記者協會及評審委員會選出，評審委員會成員包括港足主教練安達臣、足總技術總監安頓、競賽部主管葉冠求、裁判總監張炎有；而公眾投票則已於周五下午3時展開。

今屆香港足球明星選舉於5月23日舉行。（袁志浩攝）

丹恩奴域不獲提名 無緣衛冕足球先生

對上一屆「香港足球明星選舉」在2019/20年球季舉行，當時傑志射手丹恩奴域大熱當選雙料足球先生，這位黑山中鋒今季縱在各項賽事攻入25球，冠絕港超，但季尾被傑志指出現紀律問題，近兩場均不入比賽名單，最終更在今季選舉提名名單中被剔除，無緣再度當選。

取代丹恩奴域、獲傑志提名的本地22歲前鋒潘沛軒表示，提名由球會決定，只能盡力做好自己，「當然希望拿獎，但首要目標仍是聯賽跟足總盃，自己還要改善把握力跟臨場決定。」

同角逐最佳青年球員的他，看好伍瑋謙跟孫銘謙當選；足球先生方面，就認為隊友明加索夫呼聲最高，「他今季表現有有目共睹，多入球又態度好，速度、盤扭技術、入楔時間等都值得我學習。」

潘沛軒獲提名最佳十一人及最佳青年球員。（袁志浩攝）

至於以業餘訓練模式參賽，卻已拿下多場港超最佳球員獎項的港會守門員費查（Freddie Toomer），受訪時仍不清楚自己獲提名什麼獎項。他指球隊跟自己今季在港超能走到如此位置，已十分奇妙，「假如得到球迷的肯定，當然會是個光榮，也值得我回味很久，但目前還是集中踢好最後兩場比賽吧。」

港會門將費查今季獲得不少球迷注目。（袁志浩攝）

港足6月作客越南

另外，港足主教練安達臣透露，港隊除了會在6月19日主場友賽泰國，也會在同月15日作客越南，並預計在會6月5日至11日在本地集訓，屆時正待申領特區護照的理文翼鋒艾華頓，與在港出生、現效力德丙球會恩高斯達特的U19前鋒Michael Udebuluzor都有機會獲徵召。

至於足總行政總裁譚秋朗就稱，正與來自歐洲的球隊洽談於暑假在港比賽的可能，並積極為港隊尋找9月份國際賽期的對手。