港超聯｜傑志踢少一人超戲劇性逼和理文　第12次奪頂級聯賽冠軍

港超聯周日（7日）上演煞科大戰，由傑志主場對理文直接爭標，傑志須保不敗、理文則必須贏波。最終傑志在長時間踢少一人下，極度戲劇性地2：2逼和理文，第12次奪得香港頂級足球聯賽冠軍。



傑志和理文賽前分別排第一及第二名，傑志以45分排榜首、理文43分排第二位，意味傑志不敗便足以封王，理文則必須贏波，門票在預售時早已賣清。

比賽開始前約1小時，已有不少球迷在閘外排隊等候入場，搶購兩隊球衣及紀念版頸巾。今場旺角場紅旗高掛，兩邊龍門後方罕有坐滿觀眾，現場主持介紹兩隊入場一刻，球迷們立即起哄；兩隊球員場上落腳剷截，全場都報以「嘩」一聲，大戰氣氛濃厚。

位於界限街看台的傑志死忠球迷，以「We are Kitchee」傳遍全場，理文球迷亦不輸蝕，開波起不斷打鼓吶喊，你來我往。

賽事早段傑志雖踢得較主動，但理文第一次機會便成功把握，由艾華頓左路突破傳中，倒戈的洛迪古斯在近柱撞射入網，打開紀錄。然而20分鐘，明加索夫左路突破，頭槌一控令徐宏傑失重心跣倒，明加索夫突入禁區卻遭列斯奧出腳掃跌，球證直指十二碼點，米基爾操刀射入，追平成1：1，此刻優勢又落在傑志手上。不過當時比賽只踢到23分鐘，米基爾早早脫衣慶祝，領得一面黃牌。

兩軍其後展開對攻，理文憑多次死球攻勢威脅傑志大門，傑志在40分鐘也有費蘭度在左路窄角度抽射，被陳嘉豪接實；42分鐘明加索夫再在左路禁區邊博得列斯奧犯規，他直射罰球被陳家豪雙槌打出。補時階段，理文在左路連獲罰球和角球，但都被傑志門將保羅化解。

換邊後理文即時尋找入球機會，47分鐘立花稜也禁區內起腳被檔到，52分鐘傑志有一次入球機會，伊高沙托尼左路開出角球，艾里奧衝頂但被立花稜也護空門，傑志其後變陣，以羅素入替羅拔圖。

+ 2

62分鐘，艾華頓中路突破，羅素在峨眉月頂落腳剷跌他，遭黃牌警告，理文也獲得一記離門約30碼的正中罰球，艾華頓主射但高出；64分鐘又是艾華頓博得犯規，今次的「肇事者」是有力爭逐神射手及足球先生熱門之一的明加索夫，本身有黃牌在身的他吃下第二面黃牌，兩黃一紅被逐，艾華頓再操刀罰球，被保羅橫身救出。

傑志十人應戰，理文此時亦「撳掣」換入侵略性強的亞哥斯達，希望趁勢能攻破對手防線，73分鐘終收效，理文右路角球由黃威開出，艾華頓門前跳頂彈地波，皮球彈高剛好笠死保羅，理文一度領先2：1，後備席上及龍門後的職球員都興奮地衝入場慶祝，然而僅兩分鐘後，傑志又憑一次罰球由羅素頂入，追和成2：2。

羅素後備建奇功，成為傑志封王的功臣。（袁志浩攝）

理文之後再有艾華頂禁區頂施射和張熹延左路勁射，但都無功而還，最「近磅」是90分鐘保羅出迎打手槌，然而理文球員竟無法把握空門，遭對手解圍；補時4分鐘出現又一戲劇性場面，費蘭度與艾華頓爭波期間糾纏，費蘭度緊抓對方、艾華頓出手打向費蘭度頭部，費蘭度收下一面黃牌，艾華頓則遭直紅驅逐。

最終傑志保住和局，第12次捧起頂級聯賽冠軍，也是港超聯成立以來第6次封王，同時獲得出戰來季亞冠盃分組賽的資格，鳴完場笛一刻，球迷都衝入草地慶祝。