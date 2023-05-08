跳水世界盃｜全紅嬋高難度207C跳出零瑕疵　6位評判給予10分滿分

中國跳水天才全紅嬋再有完美表現！

在加拿大蒙特利爾舉行的跳水世界盃，全紅嬋在女子10米高台決賽的第四跳，挑戰高難度的207C動作，以零瑕疵發揮完美入水，獲得驚人的6個10分，這跳得分高達99分。最後，她力壓隊友陳芋汐贏得金牌。總結跳水世界盃3日賽事，中國橫掃全部項目的9面金牌。



全紅嬋擊敗隊友陳芋汐，贏得單人10米高台冠軍。（Twitter）

207C所指的是向後翻騰3周半抱膝，難度系數3.3，屬於一套女子高台跳水極高難度的動作。就算是奧運金牌得主全紅嬋，也沒有十足把握做得好這套動作。16歲的全紅嬋跳207C的表現起伏頗大，她有時跳出完美無瑕，有時則嚴重失誤，例如在3月的全國跳水冠軍賽決賽，她就失準「炸水」，當時有評判給她4.5分的低分。

全紅嬋沒有失準，決賽五跳皆維持高水平，贏得金牌。（Getty Images/資料圖片）

在當地時間周日（7日）舉行的蒙特利爾跳水世界盃女子10米高台決賽，全紅嬋表現穩定，在頭三跳皆領先另一位中國選手陳芋汐。在第四跳，兩人皆選擇高難度的207C，陳芋汐先跳，表現近乎無可挑剔，令人拍案叫絕，7名評判中3人給10分而餘下4人就給9.5分，獲得95.7分。

全紅嬋（右）與季軍的英國選手施維絲合照。（Twitter）

不過，一山還有一山高，全紅嬋之後登場，由起跳到入水，渾然天成，更勝一籌，7位判評當中，有6人給予她10分滿分，還有1人給予9.5分，這一跳獲得99分。全紅嬋完成這登峰造極的一跳後，總分累積367分，領先342.9分的陳芋汐24.1分。

全紅嬋在決賽的五跳分數。（網上截圖）

在最後一跳，兩人皆選擇難度系數3.2的5253B（向後翻騰兩周半轉體一周半屈體）的動作。這次輪到陳芋汐較佳，獲得5個10分，得到96分，而全紅嬋這一跳則得91.2分。由於全紅嬋之前累積了優勢，守得住首名，以458.2分贏得冠軍，陳芋汐則以438.9分得亞軍。英國的施維絲（Andrea Spendolini-Sirieix）則得季軍。

【全紅嬋在單人10米高台的五跳表現】

全紅嬋及陳芋汐的水平超越其他對手一個檔次，其他選手都遠遠未能達到400分的水平。在今次決賽的五跳當中，全紅嬋總共獲得12個10分，陳芋汐亦有9個10分。另外，全紅嬋及陳芋汐還拍檔參加女子雙人10米高台，以壓倒勝姿態贏得冠軍。

全紅嬋及陳芋汐在雙人10米高台以無敵姿態贏冠軍。（Twitter）

在這次蒙特利爾跳水世界盃，中國「夢之隊」橫掃全部項目9面金牌，共得9金1銀10面獎牌。以下為中國所得獎牌：

女子單人3米彈板：陳藝文金牌

女子雙人3米彈板：陳藝文/昌雅妮金牌

女子單人10米高台：全紅嬋金牌、陳芋汐銀牌

女子雙人10米高台：全紅嬋/陳芋汐金牌

男子單人3米彈板：王宗源金牌

男子雙人3米彈板：王宗源/龍道一金牌

男子單人10米高台：楊昊金牌

男子雙人10米高台：楊昊/練俊傑金牌

混合團體：中國隊