跳水｜鄭九源雙人3米板失誤罕見捧蛋　自我救贖奪全國個人賽銀牌

18歲湖北小將鄭九源在全國跳水冠軍賽來回地獄又折返人間，他在周日的男子雙人3米彈板犯下大錯，其中一跳動作失敗得0分，與隊友王宗源僅以第14位完成。在周二的個人賽，鄭九源回復水準，得到銀牌，與冠軍王宗源一同登上頒獎台。

鄭九源賽後坦言，這兩天都為雙人賽的失誤耿耿於懷，晚上都睡不着覺，一合上眼就見到那個失誤動作。



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在周日（19日）的全國跳水冠軍賽男子雙人3米彈板決賽，湖北隊的鄭九源及王宗源被視為冠軍熱門，因為王宗源是應屆奧運金牌得主。在第四輪，他們選擇動作5337D（反身翻騰一周半轉體三周半），難度系數3.5。鄭九源犯下大錯，導致動作失敗，兩人在這一輪得到0分，最終總成績排第14名完成。

在中國國內最頂級的跳水比賽中，0分實屬罕見。當時王宗源賽後鼓勵鄭九源：「後面還有單人，我們要加油，爭取後面一起站上領獎台。」

鄭九源（右）及王宗源的第4跳被判為動作失敗。（網上片段截圖）

在周二（21日）的男子單人3米彈板決賽，王宗源發揮穩如泰山，每一跳都很出色，由頭帶到尾，以546.4分的壓倒性姿態封王。經過雙人賽的失誤後，鄭九源也調整過來，以水準表現獲得494.8分得銀牌，與21歲的王宗源一同站上頒獎台。

在3日之間，鄭九源由失誤0分到贏銀牌，他在單人賽後承認這兩日心情不好，一直為失誤而耿耿於懷。他說：「前兩天對我的打擊有點大，我感覺整個人都不好了，晚上都睡不著覺，一閉眼就是那個動作，我從來沒有在自己拿手的動作跳0分。」

鄭九源續說：「單人比賽是我這麼久以來跳的最好的一次，因為雙人失誤，單人跳完後，心裏的一塊石頭落地了，心裡踏實了，這兩天因為這個失誤一直耿耿於懷。在王宗源身邊，有種安全感，很踏實，跳好自己就可以了。」