歐聯速評｜皇馬曼城高手過招演練攻防戰　放棄控球=找到入球？

皇家馬德里在歐聯4強首回合，主場與曼城踢成1：1。雙方主帥安察洛堤及哥迪奧拿高手過招，上半場由曼城控球主攻，皇馬靠泰拔高圖爾斯連番撲救，雲尼斯奧斯祖利亞把握反擊，一針見血，令主隊半場領先1：0。

換邊後，劇情掉轉，皇馬掌握較多控球及攻勢，但曼城憑奇雲迪布尼的遠射追平，艾達臣摩拉斯完場前飛身救出曹亞文尼的遠程炮，最終雙方各一言和，次回合再分高下。



在這場關鍵戰，曼城領隊哥迪奧拿沒有做實驗，排出最近得心應手的3-2-4-1陣式，史東斯在控球進攻時擔任防中，受壓防守時退回防線。哥帥今仗在右路派出一對勤力高效、快速靈活的組合，基爾獲加擔任右中堅，貝拿度施華踢右翼，相信是針對皇馬突破強點雲尼斯奧斯的部署。

哥迪奧拿的曼城向來喜歡掌握控球，主導進攻，而安察洛堤的皇馬就能屈能伸，上半場順水推舟，專注防守反擊。曼城上半場佔超過6成控球，射門6射4中，尤其是頭20分鐘，曼城氣勢如虹，多次威脅皇馬大門。先有迪布尼禁區頂遠射，被高圖爾斯撲出。接着，輪到洛迪卡斯簡迪發炮，高圖爾斯落地快救到。艾寧夏蘭特14分鐘在禁區內的射門，以及他15分鐘接應基亞利殊的頭槌攻門，皆被高圖爾斯接實。

在高圖爾斯高接低擋下，皇馬頂住曼城狂攻，之後在36分鐘找到入球。客串左閘的卡馬雲加引球推進，皇馬快速反擊，四箭齊發，曼城且戰且退，形成4打6的局面。卡馬雲加短傳予雲尼斯奧斯，後者把握無人看管的一刻，在娥眉月頂起腳射入，助皇馬半場領先1：0。這是皇馬今仗第一次埋門，也是他們在上半場唯一一次起腳機會，就製造到入球，效率極高。

在上半場，曼城有多次攻門（藍箭咀），而皇馬就只得1次射門就轉化為入球（橙箭咀）。（網上截圖）

曼城上半場贏形勢但落後，對球隊心理質素是一次挑戰。不知是哥迪奧拿半場想通了什麼，還是曼城有心無力，換邊後的角色彷彿掉轉了。曼城的在下半場的控球比率大減，跌到4成多；皇馬掌握較多控球權，組織攻勢，例如在49分鐘做到一次小組配合打入禁區，賓施馬攻門無功而還。

67分鐘，洛迪前場逼搶，傳給基亞利殊，再交給根度簡。那時候在皇馬禁區內有基亞利殊、根度簡及夏蘭特3名曼城球員，而皇馬守將則有6人，包括中場卻奧斯及莫迪歷。根度簡力抗同鄉魯迪格，轉身回傳，迪布尼無人看管，禁區頂勁射地波入網，為曼城追成平手。迪布尼賽後還當選今場最佳球員。

哥迪奧拿全場沒有換人

踢成1：1後，皇馬仍是主導局勢的一方。在最後15分鐘，曼城沒有任何攻門，而皇馬則製造到3次中目標攻門。曼城球員體能開始下降，但哥迪奧拿不作任何換人。若非門將艾達臣神勇，恐怕曼城會「臨尾香」遭絕殺，敗走班拿貝。77分鐘，卻奧斯斬罰球入去，賓施馬頭槌被艾達臣救出。最有威脅的是89分鐘，後備入替的曹亞文尼接應賓施馬回傳，禁區外勁轟一腳，艾達臣飛身撲出。

在下半場，皇馬有大量攻門（橙箭咀）並佔較多控球，但較少射門的曼城反而找到入球追平。（網上截圖）

這場歐聯4強首回合，皇馬及曼城各踢了半場攻防戰，上半場由曼城攻皇馬守，下半場就改由皇馬攻而曼城防，有趣的是，兩隊都會較守勢的情況下取得入球，並靠門將的精彩發揮頂住對方的狂攻。最終，兩隊不分高下，踢成1：1，次回合輪到曼城主場。

總計全場數據，曼城佔57%控球，射門10次其中6次中目標，而皇馬則是13射3中。