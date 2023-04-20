歐聯｜利萊辛尼自責疑落淚　哥迪奧拿暖心舉動被指與拜仁內訌有關

曼城在剛過去的歐聯八強次回合，以1：1戰和拜仁慕尼黑，總比數4：1淘汰對手晉級四強。

歐聯目標邁進一步，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）自然欣慰，但他亦沒有忘記曾經有師徒之情的拜仁球員利萊辛尼（Leroy Sane），賽後有記者拍到他安慰該名前曼城翼鋒，兩人關係似乎依然深厚。



首回合落敗0：3的拜仁慕尼黑，今場早段便率先發難，辛尼在第17分鐘曾有一次半單刀機會，但其射門稍微偏出，未能及早為球隊先開紀錄。

辛尼在早段曾有先開紀錄機會，惟未能把握。（Getty Images）

賽後他在接受BT Sport訪問時表示自己不應該錯失該次機會，「雙方貢獻了一場非常精彩而高水準的比賽，但我應該要射入（那一球）——我絕對要射入。如果我能先拔頭籌射成1：0，我想曼城會承受很大的壓力。不過這不容易，因為我們在首回合作客輸0：3，這不應該發生。」

或許是這次失機讓他無比自責，有記者拍到哥迪奧拿在球員通道安慰這名前曼城翼鋒，他用拳頭遮住眼睛部分，似乎是流下悔恨的淚水，相關照片在網上廣傳。

哥迪奧拿安慰曾執教過的辛尼，後者以拳頭遮住眼睛部分。（Getty Images）

而另一張照片則是兩人對望，哥迪奧拿用手扶住辛尼的頸部，有外媒認為他是在查看辛尼嘴唇的傷勢。

似乎辛尼離隊後，二人情誼依然深厚。（Getty Images）

早前首回合以0：3不敵曼城後，傳出辛尼及沙迪奧文尼（Sadio Mane）在更衣室內大打出手，德國《天空體育》指前者更被打至嘴唇留有傷痕。

稍後拜仁主帥杜慈（Thomas Tuchel）亦承認確有其事，但表示事情已經解決。今場比賽第64分鐘，文尼入替辛尼時，兩人亦有擊掌示意。

今仗剛好文尼入替辛尼，傳出不和的兩人亦有擊掌示意。（路透社）

今年27歲的辛尼，在2016年從辛尼特加盟曼城，合共在「藍月亮」效力4個球季，大部分時間為球隊主力，各項賽事上陣135場攻入39球，但最後一季因傷只上陣過1場。其後他轉投拜仁慕尼黑，一直效力至今。

如今雖然已離開曼城3年，但他與哥迪奧拿二人的師徒情誼，似乎依然不變。