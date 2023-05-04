英超｜利物浦挫富咸5連勝保來季歐聯希望　阿諾特轉型續獲好評

阿歷山大阿諾特的防守能力繼續為人詬病，今季印象最深莫過於被三笘薰「完爆」的一仗。利物浦主帥高普近期慣常把阿諾特推前，以中場的形式現身，有不錯的成效，雖然今仗對富咸沒有貢獻入球或助攻，但他是串連紅軍的重要一員，助球隊以1：0小勝對手，保持爭逐來季歐聯資格的些微希望。



利物浦在周三（3日）深夜主場鬥富咸，達雲紐尼斯上半場末段快腳搶去伊沙迪奧普的腳下球，隨後更被踢跌，即使紐尼斯有「插水」之嫌，球證照樣判罰12碼，由沙拿一射中鵠，39分鐘一箭定江山，結果紅軍在晏菲路1球小勝，全取3分。

利物浦自4月初不敵曼城後，至今聯賽7場不敗，最近更錄得5連勝，現時以59分穩居第5位，落後第4位的曼聯4分兼多踢兩場，來季出戰歐聯依然有望。利物浦主帥高普賽後沒有特別提及歐聯席位，只是強調希望以最高的位置完成聯賽。

利物浦天之驕子變防守黑洞 阿諾特跌下神壇高普有責｜01球評

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沙拿12碼一箭定江山，助利物浦以1球小勝富咸。（Getty Images）

阿歷山大阿諾特滿場飛串連全隊

阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）依然有種攻強守弱的感覺，今季在防守上不時「孭鑊」，有見及此，高普決定把這名英軍國腳轉型，將他的優點放大，近期在進攻上給予阿諾特更多自由度，擔當更多攻守交換的串連角色。

正如今仗所見，阿諾特滿場飛，有時不單止是右路出現，在後場幫忙把皮球運送上前場，多次以長﹑短傳嘗試撕破富咸的防線，在進攻的站位更像一名中場。其中一次更以「施丹轉身」擺脫對手，令不少球迷拍案叫絕。

阿諾特除了傳送外，今場都有3次攻門。（Getty Images）

從阿歷山大阿諾特今仗的數據亦能反映，他錄得全場最多觸球（122次）﹑最多傳送至進攻三閘線（23次）及最多傳送至禁區（12次），他更錄得3次射門，可見他在進攻的角色。此外，阿諾特在防守上亦有亮眼的數字，全場錄得15次取回控球權，冠絕全場，並錄得5次對抗成功﹑3次攔截﹑2次截斷及2次解圍，而且全場沒有任何犯規。

雖則阿諾特不能保持其連續5場有助攻的走勢，但今仗的全能表現仍然大獲好評，獲《ESPN》及《利物浦回聲報》的8分評分，冠絕全隊，並讚揚他在控制進攻節奏得宜，更是球隊的發電機。

阿歷山大阿諾特在攻守上亦有貢獻。（路透社）

如今除了釋放阿歷山大阿諾特的攻力外，同時因為減少「斷纜」的機會，連帶減輕防守的壓力，單看近期戰績來說，高普的實驗算得上是成功，而高普亦對他十分有信心，在大勝列斯聯後如此說道，「他（阿歷山大阿諾特）是個非常重要的球員，較前的位置更適合他，當他持球時，我們不會容易失球，我們知道他有潛質。」

阿歷山大阿諾特被高普轉型後，似乎有不錯的效果。（Getty Images）