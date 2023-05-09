歐聯︱哥迪奧拿「大曼城」終極任務　重遇皇馬高牆再來腦力大考驗

歐聯四強連續第二年上演皇家馬德里對曼城的戲碼，哥迪奧拿領軍的藍月亮被譽為史上最強球隊之一，長年橫掃本土各大錦標，獨欠歐聯大耳獎盃，成為批評者認定他們「不夠偉大」最強力指控。

身為當代最強戰術大師，哥帥離開巴塞隆拿後未能領拜仁或曼城登上歐洲之巔，最大敵人不是對手，而是他本人——關鍵時刻他總是在做實驗、試新陣，結果一次又一次一敗塗地。去年對皇馬，曼城距離決賽只差補時那5分鐘，今年結果會否不一樣？



哥迪奧拿在歐聯最大敵人可能是自己。（Getty Images）

哥迪奧拿的歐聯實驗

哥迪奧拿2016年夏天起執教曼城，6年半間累積4次英超冠軍（今年很大機會再贏）、4次聯賽盃冠軍和1次足總盃冠軍，獎盃櫃就只差一隻歐聯獎盃。1次16強、3次8強過後，2020/21決賽面對車路士以為終可如願，決賽當日他排出令人費解的零防中陣容，結果一球見負。

對於曼城在歐聯的遺憾，早前8強對拜仁慕尼黑前哥帥口裏說：「昨日是大師賽（the Masters），Jack Nicklaus打過多少次大師賽、他在30、40年高爾夫球生涯打過多少次四大錦標？身為高爾夫球手，每年身處四大錦標，就如歐聯。贏過多少次？18次。嘩。但他輸多過贏，這就是體育。在足球、在高爾夫球、在籃球；米高佐敦，我心目中籃球歷來最佳球員，15季贏得6次NBA總冠軍，他也是輸多過贏。這個運動，所有運動，都很困難。」

他貌似不太在乎勝負，身體卻很誠實，曼城淘汰拜仁出線後直言：「在情緒上，我是崩潰的。我覺得老了10年，這是一場非常消耗大的比賽，真的辛苦。」曼城去年4強面對皇馬，首循環主場僅勝4：3，次回合作客班拿貝馬列斯73分鐘的入球，戰至89分鐘仍領先1：0，總比數有兩球在手，不料皇馬此時突然發力，賓施馬領軍反擊下洛迪高高斯在90、91分鐘連下兩城扳平，95分鐘賓施馬博得十二碼並親自操刀射入，這位法國老將猶如超人一樣幾乎以一人之力將曼城踢出局。哥迪奧拿和曼城之強，仍敵不過皇馬這道歐聯高牆。

賓施馬上季帶領皇馬第14次捧起歐聯冠軍。（Getty Images）

歐聯最強高牆——賓施馬與皇馬

皇馬是歐聯最強王者，在C朗拿度、加里夫巴利和賓施馬組成的「BBC」鋒線下，5季4奪歐聯。後C朗年代球隊陷入青黃不接，因此當上季他們8強淘汰車路士、4強神奇逆轉曼城、決賽擊敗利物浦第14度封王，向世人展示他們強大的經驗、實力和心理質素，C朗離隊後首個歐聯冠軍顯得格外難得和珍貴。

有趣的是，37歲的莫迪歷、35歲的賓施馬，33歲的卻奧斯每逢歐聯特別醒神，彷彿年輕10年不止，尤其是賓施馬，他在歐聯淘汰賽10場攻入14球，足見他的「大心臟」本色。皇馬和賓施馬亦猶如「英超殺手」，上季封王之路擊退3支英格蘭球隊，碰巧今季又是遇上這3隊，只是次序稍有改變——16強淘汰利物浦，同樣在8強擊敗車路士，4強再遇曼城。賓施馬面對英格蘭球隊28仗攻入20球之多，最恐怖的地方不是他的入球能力，而是適當時候將皮球分予年輕人雲迪斯奧斯和洛迪高高斯在門前完成簡單任務。

去年曼城正是補時階段鬆懈了5分鐘，被賓施馬把握僅有機會改變球賽走向，哥迪奧拿絕對不會再犯同一錯誤。

安察洛堤與哥迪奧拿再次在歐聯賽場高手過招。 （Getty Images）

歐聯四強首回合 皇家馬德里 對 曼城

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今次對決先由皇馬主場，皇馬首回合有中堅艾達米列達奧停賽，估計改由魯迪格夥拍阿拉巴，影響應不大；反而費蘭文迪很大機會因傷缺陣，或由卡馬雲加串演左閘，有一定疑慮。早前有傷的莫迪歷，在皇馬奪得國王盃一仗已能後備上陣，中前場應可排出最強陣容。

相對皇馬剛在國王盃搏盡一場，曼城可謂以逸代勞，英超對列斯聯一仗正選收起基亞利殊、洛迪卡斯簡迪、史東斯、魯賓戴亞斯和貝拿度施華一眾主力。

兩隊今季在歐聯控球率均遠勝對手，皇馬達55%，曼城更達60％。從上季安察洛堤帶領皇馬封王之路已可看到，他不怕放棄控球，因此更重要的數據可能是傳球準繩度，曼城達到恐怖的90.3%，而皇馬更勝半籌，高達90.4%。今季10場歐聯皇馬失掉8球，曼城僅失4球，當中更有6場能保清白之身，在班拿貝要做到似乎是不可能任務。

高手過招不急在一時，皇馬上季已說明補時5分鐘足以改變一切，不過比起上季陣容，皇馬缺少轉投曼聯的卡斯米路，曼城則增加了超級前鋒艾寧夏蘭特，這一出一入此消彼長，對雙方平衡構成多大改變，哥帥又會想出什麼新戰術迎戰，都是很有意思的題目。