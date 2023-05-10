歐聯｜宿敵相依聖西路　承載米蘭打吡最佳舞台　意國足球獨特風景

歐洲聯賽冠軍盃（歐聯）4強首回合另一場賽事今晚深夜上演，由AC米蘭對國際米蘭，意味歐洲足球聖殿聖西路球場（San Siro），時隔18年再一次在歐聯準決賽階段迎來米蘭打吡。



聖西路是AC米蘭和國際米蘭兩支意甲頂級球隊的共用主場，本來就是米蘭人魂牽夢縈的地方，不折不扣的「打吡戰殿堂」。上一次在歐聯淘汰賽出現紅藍對碰已經是2005年，那場最終變成了一場「六國大封相」，留下的畫面已經成為永恒的經典，經常在各項回顧中出現。

這一畫面經過近20年，仍然在球迷間津津樂道。（Getty Images）

當屆歐聯8強抽中米蘭雙雄相遇，首回合AC米蘭先作「主場」領先國際米蘭2：0，一周後輪到國際米蘭「主場」，由於國際米蘭球迷向場內投擲物品，AC米蘭門將迪達被煙火擊傷，比賽在第73分鐘被終止，最終國際米蘭被歐洲足協判輸0：3，AC米蘭兩回合計以5：0晉級。

歐洲足球聖殿聖西路球場（San Siro）。（Getty Images）

除了米蘭打吡，7年前聖西路上演歐聯決賽，連作為中立場都同樣是由一對同城對手皇馬與馬體會合演，雙方加時後仍踢成1：1平手，皇馬互射12碼才以5：3取勝，場面之激烈無負打吡聖殿之名。

聖西路無負打吡殿堂之名，連承辦歐聯決賽，也是一場馬德里同城打吡。（Getty Images）

歐聯4強首回合 AC米蘭 VS 國際米蘭

5月11日凌晨3時 NOW 643台直播



歐聯改制後，進入淘汰賽階段在今場之前已出現過32次同國球隊對碰，當中有8次是決賽，其餘24次為淘汰賽。由於歐聯賽制規定同國球隊在8強開始才會相遇，故一旦抽中同國對碰，精彩程度已有一定保證。如果要像米蘭打吡這種來自同一城市的對碰更加是鳳毛麟角，馬德里打吡最厲害，出現過4次，米蘭打吡試過2次，倫敦打吡則有1次。（詳見文末圖表）

那些年，歐聯上演過的同市打吡：

正正是同市打吡在歐聯這麼罕有，更顯得聖西路的獨特之處，因為馬德里和倫敦球隊都不是共用主場，而米蘭打吡，戰場只有聖西路一個。聖西路於1926年啟用，最初僅可容納35000觀眾，歷次翻新後可最多容納80018人。本來AC米蘭為球場擁有者，到1935年米蘭市政府購入了聖西路並進行首次翻新，至1947年國米亦以這個「球壇聖地」作主場。值得一提，是球場在1980年其實改了名字為「米亞沙球場」（Stadio Giuseppe Meazza），以紀念1930至40年代效力過米蘭雙雄的著名意大利球員米亞沙（Giuseppe Meazza），不過米蘭人仍然跟隨老習慣稱呼它為聖西路。

聖西路真名其實是米亞沙球場，不過米蘭人總是將之暱稱為聖西路。（Getty Images）

由於意大利多數球場均為各地市政府擁有，目前意甲僅得祖雲達斯、薩斯索羅、烏甸尼斯及阿特蘭大等4支球隊有自己的主場，才有機會成就聖西路成為打吡聖殿。除了米蘭雙雄外，首都兩支球隊羅馬和拉素、熱拿亞與森多利亞，以及擁有自己主場前的祖雲達斯，也曾和同市宿敵拖連奴共用主場。

米蘭人對足球熱情，紅藍雙方球迷亦愛恨分明。（Getty Images）

不過，球場如戰場，並不是共享辦公室這般和諧，同時球隊的球迷就算平時是兄弟父子家人，比賽日也可能各為其主，要他們與死敵分享同一座聖殿，不是每個國家也可以如意大利般霸王硬上弓。

兩支慕尼黑球隊——1860慕尼黑和拜仁慕尼黑隊聯合出資建造了舉行2006年世盃揚幕戰的安聯球場。不過1860慕尼黑財政上無力再承擔新球場，拜仁於是出資買起股份，從此安聯球場為拜仁獨有，再租予慕尼黑1860使用，純粹錢銀解決，德國人可算是相對理性。

意大利以外，歐洲共享主場的例子不算太多，慕尼黑安聯球場曾經是一例。（Getty Images）

不過在足球等於生命的英國，球迷絕對不會容許自己球會與同市死敵共享主場，任何財政、資源、環保、城市規劃等理由，都不可以用來說服自己要和死敵分享同一個「家」。早年，利物浦市紅藍兩隊均有意重建球場，市政府一度祭出「屎橋」希望利物浦和愛華頓可以考慮共用主場，不過這一愚蠢建議當然是被消滅於萌芽階段。

米蘭雙雄成績太好，賽程編排令人頭痛。（Getty Images）

雖然聖西路的歐戰場面充滿熱血和激情，是歐聯賽場上最獨有的打吡風景，不過近年確實因此而衍生出不少問題。首先是賽程編排問題，撇除雙方已經要踢意甲，再加上歐洲賽的話確實是頭痛，以往曾有4個球季的歐洲賽淘汰賽，國際米蘭的主場比賽都被延後一周，因為歐洲足協規定同一個球場不能連續兩天進行比賽，以保持場地質素。不過聖西路球場的草皮早已因為兩支球隊頻繁比賽而變差。

聖西路比賽頻繁，連草皮都有壓力。（Getty Images）

再者，由於球場是屬於米蘭市政府，紅藍雙方都沒有權改建球場，亦難以擴建周邊設施，大大傷害了這兩支名門的吸金力，AC米蘭高曾經抱怨：「聖西路只有15個VIP包廂，太不符合現代球場的要求了，長遠而言令我們在財力上難以與英超大球會競爭。」

正因如此，AC米蘭和國際米蘭都有意各自興建自己主場，而聖西路在舉辦2026年冬季奧運開幕禮後，亦有可能開始改建，聖西路上演歐聯米蘭打吡可能已屆睇一場少一場之時，球迷們要好好珍惜今晚這場好波。

一個球場兩種佈置 聖西路歐聯之夜：

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歐聯改制後淘汰賽同國打吡一覽

97/98 8強 拜仁慕尼黑 0：1 多蒙特

98/99 8強 拜仁慕尼黑 6：0 凱沙羅頓

99/00 4強 華倫西亞 5：3 巴塞隆拿

99/00 決賽 皇家馬德里 3：0 華倫西亞

01/02 4強 巴塞隆拿 1：3 皇家馬德里

02/03 4強 AC米蘭 1：1 國際米蘭 (AC米蘭憑作客入球晉級)

02/03 決賽 AC米蘭 0：0 祖雲達斯 (AC米蘭12碼勝3：2)

03/04 8強 車路士 3：2 阿仙奴

04/05 8強 AC米蘭 5：0 國際米蘭

04/05 4強 車路士 0：1 利物浦

06/07 4強 車路士 1：1 利物浦 (利物浦12碼勝4：1)

07/08 8強 阿仙奴 3：5 利物浦

07/08 4強 利物浦 3：4 車路士

07/08 決賽 曼聯 1：1 車路士 (曼聯12碼勝6：5)

08/09 8強 利物浦 5：7 車路士

08/09 4強 曼聯 4：1 阿仙奴

09/10 8強 里昂 3：2 波爾多

10/11 8強 車路士 1：3 曼聯

10/11 4強 皇家馬德里 1：3 巴塞隆拿

12/13 決賽 拜仁慕尼黑 2：1 多蒙特

13/14 8強 巴塞隆拿 1：2 馬德里體育會

13/14 決賽 皇家馬德里 1：1 馬德里體育會 (皇馬加時後勝4：1)

14/15 8強 馬德里體育會 0：1 皇家馬德里

15/16 8強 巴塞隆拿 2：3 馬德里體育會

15/16 決賽 皇家馬德里 1：1 馬德里體育會 (皇馬12碼勝5：3)

16/17 4強 皇家馬德里 4：2 馬德里體育會

17/18 8強 利物浦 5：1 曼城

18/19 8強 熱刺 4：4 曼城 (熱刺憑作客入球晉級)

18/19 決賽 熱刺 0：2 利物浦

20/21 決賽 曼城 0：1 車路士

22/23 8強 AC米蘭 2：1 拿玻里



（粗體為同市球隊對碰）

