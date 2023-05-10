歐聯｜曼城逼和皇馬迪布尼入球惹爭議　安察洛堤指皮球早已出界

皇家馬德里教練安察洛堤向來冷靜儒雅好脾氣，但在歐聯4強首回合對曼城時，他大發雷霆，與裁判爭吵，被罰黃牌。究竟他受到什麼刺激？

安察洛堤認為曼城中場奇雲迪布尼在下半場的入球並不成立，因為之前皮球已出邊線，但場上的裁判以至視像助理裁判（VAR）皆認為入球有效。電視直播的模擬畫面亦得出皮球完全出界，這個入球引發雙方球迷爭論。



歐聯速評｜皇馬曼城高手過招演練攻防戰 放棄控球=找到入球？

迪布尼下半場建功，為曼城追平1：1。（Getty Images）

在周二晚的歐聯4強首回合，皇馬上半場由雲尼斯奧斯祖利亞開紀錄，換邊後迪布尼建功，為曼城追平1：1完場，次回合再分高下。賽後，迪布尼在67分鐘的入球惹爭議，因為在入球前約22秒，皮球完全出了邊線；不過，球證走漏眼沒有吹停比賽，事後VAR審核入球時，也認為入球有效。

貝拿度施華飛身伸腳救波，皮球其實已經出界。（Getty Images）

當時在曼城的進攻右路，貝拿度施華飛身救波，將皮球從邊線踢回場中。雖然有皇馬球員舉手示意出界，但球證沒有吹停，比賽繼續，曼城的魯賓戴亞斯控球，迪布尼的傳球被莫迪歷截到，後者傳給卡馬雲加，曼城的洛迪卡斯簡迪逼搶成功，交給基亞利殊，傳予根度簡，最後回傳迪布尼起腳射入。

安察洛堤投訴過激被罰黃牌

場邊的皇馬教練安察洛堤十分激動，向裁判投訴，要求他看VAR，裁定入球無效。他因為投訴過激，被罰黃牌。安察洛堤賽後仍氣難下，跟傳媒說：「我都不知為何（被罰黃牌）。我又不是在場上，我覺得他應該向球員出示黃牌而非教練。」63歲的安察洛堤今仗第190次以主帥身分出戰歐聯，追平費格遜領軍最多歐聯比賽的紀錄。

安察洛堤投訴過激，被罰黃牌。（Getty Images）

對於迪布尼的入球，安察洛堤認為無效，因為他看得一清二楚，貝拿度施華伸腳救波時，皮球已完全出邊線。他說：「這一球已經出界，事實就是這樣。科技也說是這樣。我不明白VAR為何沒有檢查這一點。球證今場太不留心。」直播這場歐聯比賽的電視頻道Bein Sports，運用電腦模擬畫面，亦得出皮球已經出了邊線。

迪布尼入球是否成立，引起球迷議論，有人認為既然貝拿度施華救波時已出界，之後的入球當然不成立。皮球在66分29秒出界，而迪布尼的入球就在66分51秒，中間相隔22秒。有球迷認為入球成立，因為出界後已經歷一次攻防轉換，皇馬曾搶到波，再被曼城的洛迪搶走，迪布尼入球攻勢應該是洛迪搶到波開始計。

安察洛堤賽後繼續拗，與球證理論。（Getty Images）

根據國際足協球例，VAR可覆檢的決定或事件類別中，有可能發生「清晰及明顯錯誤」或「遺漏嚴重犯規」的相關事件包括入球是否成立，當中有提到「攻方球隊在建立攻勢時的犯規或獲得入球（手球、犯規、越位等）」、「入球前比賽已經因皮球離開比賽場地而暫停」。