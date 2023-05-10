歐聯熱話｜夏蘭特父親大鬧班拿貝　曼城包廂挑釁皇馬球迷被請走

皇家馬德里與曼城的歐聯四強首回合以1：1平手收場，不過球場內外仍爭議不斷，除有消息指奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）射入扳平一球前，皮球早出界在先，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的父親老夏蘭特（Alfie Haaland），亦因為在班拿貝球場挑釁對方球迷，成為網民熱話。



近日打破英超單季入球紀錄的艾寧夏蘭特，今仗來到皇馬主場班拿貝球場雖然顆粒無收，特意前來觀戰的父親老夏蘭特似乎未有感到失落。

從英國《天空體育》貼出的影片可見，這名50歲的前挪威國腳在球場包廂與皇馬球迷對峙，更不斷揮手以及將手放在耳邊挑釁。由於引起球迷鼓譟，老夏蘭特最後被保安請走。

雖然引起爭議，還被《天空體育》貼上Twitter，但老夏蘭特不僅沒有道歉，還轉發相關影片加以嘲諷，「OK，皇馬球迷不喜歡我們慶祝奇雲迪布尼的入球。最後我們只能離開，因為他們對1：1這個賽果不太開心。」

各媒體如英國《每日郵報》、《都市報》、Goal.com等，都引述西班牙媒體指，老夏蘭特向皇馬球迷擲花生，並不斷做各種手勢挑釁。經了解，該消息來自西班牙最大廣播電台Cadena SER體育清談節目《El Larguero》，未知是否屬實，從另一條影片確實能見到他不斷向球迷做出各種手勢。

老夏蘭特球員時期曾為曼城效力過3個球季，兒子隨他腳步效力藍月亮，今場比賽支持曼城理所當然。只是如此高調與皇馬作對，不少網民紛紛留言表示「已經可以確認夏蘭特不會去皇馬了」。

老夏蘭特風騷背後，兒子艾寧夏蘭特今場卻被皇馬一對中堅阿拉巴（David Alaba）及魯迪格（Antonio Rüdiger）徹底凍結，不僅無法取得「士哥」，全場更只有21次觸球，比29次的門將艾達臣（Ederson Moraes）還要少。

下周三（17日）深夜3時，次回合賽事將會在曼城主場伊蒂哈德球場舉行，不知道屆時老夏蘭特會否再次在包廂與皇馬球迷「交流」？