偷單車問題元朗沙田大埔最嚴重　竊匪或偽裝二手賣家上網兜售賊贓

香港哪一區的偷單車問題最嚴重？政府回應立法會議員提問，披露了各警區對上5年的單車盜竊案數目，元朗區共有640宗居首，沙田及大埔同樣累積超過600宗偷單車案緊隨元朗之後。

警務處表示，除了會加強在偷單車黑點巡邏，還會積極調查及採取情報主導的執法行動，例如查看網上單車轉售平台，調查是否有人在盜取單車後偽裝成二手單車賣家。



政府回應立法會議員就單車管理的提問。（洪琦琦攝/資料圖片）

立法會議員陳月明就香港單車管理問題向政府提問，包括各區與單車有關的盜竊案件的宗數及破案率。政府昨日（10日）書面答覆，披露由2018至2022年以警區劃分的單車盜竊案宗數。

元朗是近5年發生最多偷單車個案的警區。（陳葦慈攝/資料圖片）

元朗區的偷單車問題最嚴重，去年錄得166宗，過去5年合計640宗，兩項數字皆為各警區最高。

各位單車友記得好好保管自己的愛車。（資料圖片）

其次的是大埔及沙田區，大埔去年有139宗個案，全年排第二高，5年合計624宗，排第三高。5年總計第二高的是沙田區，有635宗，沙田去年則有123宗個案。在所有警區中，只有元朗、大埔及沙田對上3年每年皆有超過100宗偷單車案件。

屯門及將軍澳兩個警區過去5年的偷單車個案都超過300宗，而在市區方面，最多偷單車個案的是深水埗。

從全港整體數字看，偷單車問題在疫情下加劇，在疫情前的2018及2019年，每合分別有555及447宗，但在2020年就急增至886宗，到2021年再上升到923宗，而去年亦有766宗。

破案率方面，2019年只有17.4%，近3年有所回升至逾20%，其中去年的單車盜竊案破案率有21.8%。

政府回覆稱，警務處密切留意單車盜竊案的情況，全方位打擊有關罪行。除了於相關黑點加強巡邏，亦會積極調查及採取情報主導的執法行動，例如查看網上單車轉售平台，調查是否有人在盜取單車後偽裝成二手單車賣家，在網上平台兜售賊贓圖利，以作跟進行動。

警方亦提醒市民切勿購買來歷不明的單車，以免誤墮法網。另外，警方不時進行預防單車盜竊的宣傳活動，除了提醒市民將單車放置在合法的單車停泊處，並使用牢固的鎖把單車輪鎖在停泊處的固定設施，亦建議市民切勿將單車隨意停泊在街道或人少黑暗的地方，以免賊人有機可乘。

政府表示各部門會按實際情況不時採取聯合行動，清理違例停泊或棄置的單車。（鄧詠中攝/資料圖片）

就違例停泊或棄置單車問題，政府表示各部門包括分區民政事務處、地政總署、運輸署、香港警務處和食物環境衞生署等，會按實際情況不時採取聯合行動，清理違例停泊或棄置的單車；相關部門會繼續關注各區情況，適時檢視安排。