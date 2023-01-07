C朗踩單車見證艾納斯奏凱　轉會幕後推手陪同睇波｜沙特超級聯賽

在C朗拿度（Cristiano Ronaldo）正式加盟後的首場聯賽，艾納斯（Al Nassr）主場贏艾爾泰（Al Tai）2：0，暫以29分排沙特超聯榜首。C朗今仗並未為艾納斯披甲，上半場在包廂觀看球賽，換邊後就到更衣室，一邊踩健身單車，一邊為隊友打氣。



艾納斯對艾爾泰的比賽原定當地時間周四晚舉行，但因為大雨令球場電子系統出問題，比賽延期一日上演。

C朗效力曼聯時，在去年4月賽後疑發脾氣，打走小球迷手中的電話，英格蘭足總在11月處罰他停賽兩場。不過，C朗在11月與曼聯解約，未能在英格蘭球壇履行停賽令。英國《每日郵報》稱，C朗因為需要履行停賽令，所以未能在今仗上陣。英國《太陽報》則指，C朗避戰有多個原因，包括艾納斯已達註冊外援人數上限，需要剔除其中一名外援球員才能註冊C朗。

C朗上半場現身包廂，據《每日郵報》指，陪在C朗身邊睇波的是其好友Ricardo Regufe。這人是現在最得C朗信任的左右手，他也是今次C朗轉會艾納斯的關鍵人物，負責代表C朗與球會談判。Ricardo Regufe與C朗相識超過20年，當年C朗還在士砵亭時，他就在Nike工作，結為好友。到2018年，Ricardo Regufe專注管理C朗的商業事務，最近更涉足C朗的體育事宜，似乎已經取代了文迪斯的地位。

塔利斯卡與奧斯賓拿慶祝入球。（艾納斯Twitter）

在下半場，C朗離開包廂，入到更衣室。據艾納斯發布的片段，C朗在更衣室中一邊踩健身單車，一邊透過電視觀看球賽。當見到隊友塔利斯卡在47分鐘攻入今場個人第二球時，C朗在健身單車上鼓掌慶祝。塔利斯卡以前踢過中超的廣州恒大（現稱廣州隊）。靠塔利斯卡梅開二度，艾納斯以2：0贏艾爾泰，現時12戰得9分排沙特超級聯賽榜首，領先次席的艾沙比4分。

C朗在加盟艾納斯的記者會上透露，拒絕過來自巴西球會的邀請。哥連泰斯會長艾維斯（Duilio Monteiro Alves）承認，曾聯絡文迪斯，希望羅致C朗。他說：「我們開出了一份報價，薪酬與C朗在曼聯的看齊，為期兩年。這是個大數目，但在贊助商的支持下是可行的。不過，來自沙特的報價是我們的20倍。去年，我跟文迪斯談了6、7次。」