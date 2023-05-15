英超爭標一晚失去懸念　阿仙奴自爆　曼城最快周六睇住電視封王

上月初，阿仙奴在英超榜首領先踢少1場的曼城8分，但在個半月內形勢逆轉，曼城現以4分優勢穩居榜首，而且比阿仙奴踢少1場。只要曼城在接下來周日擊敗車路士，便能提早封王；甚至在早一日，如果阿仙奴周六對諾定咸森林輸波，曼城可以看住電視鎖定英超冠軍。



阿仙奴不敵白禮頓，葬送爭標希望。（Getty Images）

在過去周日兩場比賽後，英超爭榜形勢大致塵埃落定，曼城作客3：0大勝愛華頓，相反阿仙奴主場以0：3不敵白禮頓。曼城35戰得85分排榜首，得失球為+61，而阿仙奴36戰得81分居次席，得失球為+41。

英超爭標，曼城可說已經拿了半隻盃，若果阿仙奴周末對森林輸波，曼城就可以提早封王。（英國《天空體育》）

就算阿仙奴餘下兩戰全勝，最多只拿到87分，故此曼城只要在餘下3場比賽多拿3分到88分，便肯定贏得今季英超冠軍。甚至乎，曼城只要多拿2分亦穩操勝券，因為他們的得失球領先阿仙奴太多。

周日不敵白禮頓後，阿仙奴領隊阿迪達也自知爭標機會渺茫。他賽後說：「下半場的表現不能接受，我要就此道歉。」阿仙奴上半場佔優，製造到8次攻門，多於3次的白禮頓，惜欠缺把握力。換邊後，白禮頓9次攻門5次中目標，射入3球。

阿迪達續說：「在數字上，我們還有機會的，但今日我們不能再思考這件事，我們需要好好消化今仗的賽果及下半場的表現，搞清楚發生什麼事。」

現在阿仙奴可以做的，只有盡量拖慢曼城提早封王的時刻。（Getty Images）

多位英國球評家都認為英超爭標戰已經完結，曼城穩奪冠軍。前阿仙奴中場韋拉說：「真的很遺憾都要說，曼城沒有可能錯失這個機會。今仗是阿仙奴非勝不可的一仗，但他們踢不出我們期待的比賽。他們失去活力，好像被曼城較早前的賽果（贏愛華頓3：0）影響到，他們做得不夠多去爭取勝利。」

韋拉認為這班阿仙奴球員技術好好，不在曼城之下，但心理質素及體能則不如之。這位前阿仙奴隊長說：「他們當然會很失望，因為跟冠軍的差距的確是多麼接近。他們需要認清欠缺了什麼。他們今日失去了冠軍，要好好想怎樣建立隊伍，改善有所欠缺的地方，來季再拉近與曼城的差距。」

雖然曼城輪換部分主力，仍以3：0擊敗愛華頓。（Getty Images）

曼城最早何時封王？

雖然曼城下場聯賽在接下來周日（21日）對車路士，但他們最快可以在早一天的周六（20日）封王。在星期六，阿仙奴作客護級分子諾定咸森林，若果阿仙奴落敗，曼城便夠分封王。因為阿仙奴對森林全失3分的話，最高積分只達84分，少於曼城現有的85分。換言之，曼城有機會看住電視直播贏冠軍。

在季尾三線（英超、歐聯、足總盃）作戰下，哥迪奧拿帶領曼城在聯賽榜超前阿仙奴。（Getty Images）

若果阿仙奴周末對森林不敗，曼城最快要在周日對車路士後才贏冠軍。如果阿仙奴對森林和波就會有82分，最高積分可達85分，與曼城現時積分看齊，儘管得失球遠遠落後，但未失數字上可能。在這種情況下，曼城在接下來周日對車路士保持不敗，至少多取1分，便能夠提早稱王。

在周六，如果阿仙奴作客森林贏波取3分，就會有84分，最高積分可達87分。在這種情況下，曼城擊敗車路士的話，就會有88分，提早封王。如果曼城未能贏車路士，封王就可能要等多一周。