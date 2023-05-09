英超︱阿仙奴爭冠尚未絕望　賽程較曼城有一項微小優勢

英超爭冠進入尾聲，哥迪奧拿領軍的曼城再次發揮凌厲後勁，超越今季大部分時間位列榜首的阿仙奴。當藍月亮尚有4場比賽在手，而阿仙奴只得3場還要落後1分，槍手爭冠看似近乎無望，不過從賽程來看他們尚有一個微小優勢，說不定或有奇蹟出現。



阿仙奴仍有些微爭標機會。（Getty Images）

英超爭標最新形勢。（英超官網）

曼城34戰累積82分排榜首，領先次席的阿仙奴1分兼少踢1場，優勢不言而喻。然而去到季尾多踢1場，可以是祝福，也有可能是負累。畢竟那同時代表較頻密賽程，加上曼城尚有歐聯後顧，失分絕非沒有可能，尤其最後4場的賽程上有個棘手位。

阿仙奴最後3輪賽程：

14/5／英超／白禮頓（主）

21/5／英超／諾定咸森林（客）

28/5／英超／狼隊（主）



阿仙奴4月連續4仗失分，尤其作客1：4負爭標對手曼城一仗最傷，將爭冠主動權拱手相讓。幸好踏入5月回勇，接連擊敗車路士和紐卡素，追至僅落後曼城1分，保持一絲希望。

賽程對阿仙奴亦稍為有利，3場比賽中有兩場主場，而且森林和狼隊實力較弱，只有白禮頓較難應付。阿仙奴只得英超可爭，可集中精力應付這3場比賽。

曼城在英超會否失分？（Getty Images）

曼城今季餘下賽程：

10/5／歐聯4強／皇馬（客）

14/5／英超／愛華頓（客）

18/5／歐聯4強／皇馬（主）

21/5／英超／車路士（主）

24/5 ／英超／白禮頓（客）

28/5 ／英超／賓福特（客）



曼城縱有多1場聯賽在手，餘下4場比賽之中，卻有3場為作客賽事。14日作客愛華頓一仗，更夾在歐聯四強對皇馬兩回合大戰之間，愛華頓仍要搶分護級，觀乎戴治上任後拖肥糖脫胎換骨，阿仙奴便曾在他們身上3分全失，曼城有一定失分機會。

曼城一方面要分心歐聯，對皇馬四強次回合3天後便要迎戰車路士，再隔3天更要作客白禮頓，接連要在4日後煞科戰作客令不少強隊失分的賓福特。藍月亮當然兵多將廣，但頻密賽程下，尤其是作客場合，失分絕非奇事。

正如不少阿仙奴球迷所言，對他們而言，一直以來最致命的一點正是「希望」。賽程上的些微優勢，是否足以令曼城失分，實未可料，特別是阿仙奴如要封王，必須寄望曼城餘下4仗中至少兩場失分。要達成這個條件可謂相當困難，全球阿迷唯有集體期盼會有奇蹟出現。