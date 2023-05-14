英超速報｜修咸頓降班　森林作客逼和車路士　曼聯贏波追趕季席

英超周六上演多場賽事，其中榜尾修咸頓主場不敵富咸，經過11季頂級聯賽角逐後宣告護級失級來季降落英冠。至於森林作客2：2逼和車路士，取得寶貴1分守在16位，兩分力壓少打一場的愛華頓。



修咸頓球迷目睹球隊降班，神色黯然。（路透社）

修咸頓今仗主場出戰富咸，未有招架能力。來自倫敦的訪客憑藉巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius）及另一前鋒阿歷山大米祖域入球，兩球淨勝「聖人」。修咸頓落敗後，落後尾二李斯特城8分，在聯賽尚餘2輪下，宣告護級失敗，連續征戰英超11季後宣告降班。

車路士史達寧與森林艾禾尼爾雙雙梅開二度，打成2：2平手。（路透社）

另一隊同樣為護級而努力的諾定咸森林，上半場13分鐘有尼日利亞前鋒艾禾尼爾先開紀錄領先半場，換邊後主隊車路士前鋒史達寧在7分鐘內連入兩球反超前﹐不過4分鐘後艾禾尼爾再度入波梅開二度，最終雙方打成2：2。

安東尼馬迪爾上半場為曼聯先拔頭籌。（路透社）

曼聯主場迎戰狼隊，上半場32分鐘有安東尼馬迪爾先拔頭籌，易邊後戰況頗為膠着，至補時4分鐘由後備入替小將加拿祖再下一城，兩球輕取狼隊。賽後曼聯得66分﹐與今晚失分的紐卡素同分，僅以得失球差落後排第4位，鞏固前四名優勢之餘，更有望衝擊季軍席位。

曼聯小將加拿祖於補時4分鐘建功，助曼聯鎖定勝果。（路透社）

其餘兩場例行公事比賽，阿士東維拉主場2：1贏熱刺，追至與今仗落敗的對手熱刺同得57分，僅以兩球得失球差落後排第7位。至於水晶宫主場則以2球輕取般尼茅夫，賽後兩軍分別排12及14位。