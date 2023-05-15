英超速評︱阿仙奴負白禮頓爭冠絕望　失主力中堅後防穿窿成致命傷

周日兩場英超賽事，相信已為今屆冠軍誰屬寫下句號。曼城縱有歐聯四強次回合大戰皇家馬德里後顧，收起大將迪布尼之下，依然憑根度簡個人表演作客大勝愛華頓3：0。

相反，主場出戰的阿仙奴，面對白禮頓束手無策，結果0：3淨負。賽後曼城領先阿仙奴4分，只須多贏一場，便篤定封王英超三連霸。兵工廠今季大部分時間處於榜首位置，季尾「自爆」除心理壓力因素外，另一致命傷不得不提中堅沙列巴3月中養傷起，球隊後防漏洞一直未能修補。



白禮頓作客酋長球場3：0大勝，阿仙奴爭冠可說無望。（Getty Images）

阿仙奴防線再度「自爆」

阿仙奴在酋長球場主場出戰，面對進攻火力強大的白禮頓，可謂束手無策。賓韋特（Ben White）轉型由中堅改踢右閘，今季不時成為右路發動攻勢、帶來關鍵助攻的一路奇兵，可惜此子始終速度平平，遇上反擊速度奇高的白禮頓，整場跟球隊一樣比賽陷入苦戰。白禮頓一雙快翼，無論是巴拉圭小將安斯高（Julio Enciso）還是日本球員三笘薰，面對賓韋特皆是予取予攜。

賓韋特即使狼狽，但也及不上球隊自從失去沙列巴之後的尷尬。上半場辛苦守和0：0，下半場早段先失一球，再次來自後防犯錯——白禮頓左路傳中，本來無威脅不大，阿仙奴中堅基域洛（Jakub Kiwior）與白禮頓前鋒艾雲費格遜爭位時疑被對方踩中鞋跟，關鍵一刻突然倒地，就是這樣讓足足矮他一個頭的安斯高門前輕鬆頂入，為白禮頓先開紀錄。

阿仙奴季尾多次後防「自爆」，將冠軍拱手讓予曼城。（Getty Images）

是心理壓力更是後防級數人腳不足

阿仙奴在主場被白禮頓反客為主，控球僅過4成，落後下遲遲未能扳平，完場前更被白禮頓後備入替的安達夫（Deniz Undav）和守將艾斯杜比倫（Pervis Estupiñán）各入一球，以0：3淨負。全失3分後，較累積85分的榜首球隊曼城多賽一場，落後4分，就算餘下兩仗全勝，最多也只是87分。

換言之，阿仙奴目前只餘數字上的爭標機會，尚有3仗在手的曼城，只要多贏一場便可封王，連續三季高舉英超冠軍，也是哥帥領軍以來的第五次。槍手今季大部分時間在榜首以舒服優勢領先，直到4月連續4場失分才被曼城追上，一方面可說心理質素不夠強大，實際上也與後防具級數人員不足有關。

歐霸16強次回合阿仙奴對士砵亭，沙列巴早段傷出，為季尾後防連環自爆埋下伏線。（Getty Images）

沙列巴受傷後防線崩潰

沙列巴（William Saliba）今季歸隊後，與加比爾馬加希斯組成一對穩健又默契不錯的中堅拍檔，他自3月中背部受傷一路倦勤，阿仙奴防線猶如從此打開缺口——球隊今季頭27場英超他全數正選上陣，合共失掉25球，平均每場失少於一球（0.92球）。他倦勤的9場英超比賽，球隊已失掉17球，平均每場失近兩球（1.88球）。

最致命的當然是4月先後2：2賽和利物浦，2：2賽和韋斯咸，3：3賽和修咸頓，1：4負曼城、連續4仗失分。令人憂慮的是，自沙列巴養傷以來，阿仙奴的比賽贏輸都要失球，直到上輪2：0勝紐卡素才首次能夠保持不失球。馬加希斯的中路拍檔換成洛賀丁或基域洛，後防均彷如穿窿一樣，怎也修補不了，洛賀丁和基域洛猶如後防「計時炸彈」，只待時機引爆。

阿仙奴球迷在酋長球場見證球隊大敗予白禮頓十分無癮。（Getty Images）

今季提早重返爭標位置不是壞事

阿仙奴今季以全英超最年輕的青春班底為主力，由季初起表現一路令人眼前一亮，季中竟捱得過加比爾捷西斯重傷長唞的3個月，滿以為等待19年終再次迎來聯賽冠軍。不料再次證明曼聯傳奇領隊費格遜（Alex Ferguson）的「進攻為你贏得球賽，防守才為你帶來錦標」（Attack wins you games, defence wins you titles）是對的，失去沙列巴，阿仙奴防線崩潰，快將到手的冠軍拱手讓予曼城。

話雖如此，即使阿仙奴在大好形勢下失冠，球隊今季在領隊阿迪達帶領下已進步良多，說得上是後雲格年代中最具競爭力的一季。阿迪達為阿仙奴計劃的五階段改革大計，他早前說目前才去到第三個階段，換言之今季已重返爭標位置時間上較計劃中提早了。後防的弱點，相信阿迪達很清楚，通過內部調整又好，夏季轉會窗增兵也罷，能否提高防線板凳深度絕對是阿仙奴來季能否爭冠的一大重點。