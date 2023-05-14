英超︱根度簡個人表演　兩射一傳曼城作客大勝愛華頓冠軍無懸念？

英超周日賽事曼城作客愛華頓，藍月亮有歐聯四強次回合對皇家馬德里後顧，加上愛華頓急須搶分護級，賽前被認為一場有機會失分的賽事，全因一個球員而改變——季尾將約滿曼城的根度簡，以兩個世界波加一個漂亮助攻，輕鬆KO頑強的愛華頓，曼城全取3分，離英超冠軍又近一大步。



根度簡個人表演領曼城輕鬆擊敗愛華頓，今季英超封王幾乎沒懸念可言。（Getty Images）

根度簡背門腳面入球盡顯功架

愛華頓今季再陷護級危機，戴治今年2月臨危受命掌帥後，為球隊注入硬朗球風，上輪作客更以5：1大勝今季演出亮麗的白禮頓。愛華頓今周回到主場面對曼城排出鐵桶陣，上半場一度令曼城眾將無計可施，拖肥糖甚至有次幾乎取得入球的突擊攻勢。藍月亮周中須出戰歐聯四強次回合，領隊哥迪奧拿再次在聯賽收起主力，今仗中場大將迪布尼、基亞利殊、貝拿度施華，中堅史東斯均先列後備，讓兩軍差距稍稍收窄。

正當球賽膠着之際，36分鐘基爾獲加右路傳中位置不算理想，背對龍門的根度簡乖巧地先以大腿控定皮球，繼而在未有轉身情況下，隨即以腳面背門施射，攻其不備，門將比克福特在「無腳影捉」的情況下只能看着皮球入網。就是這樣，一場看似勝負難分的球賽，根度簡憑個人質素為曼城先開紀錄。

夏蘭特攻入英超今季第36球。（Getty Images）

領先一球不夠穩陣，不足兩分鐘後曼城已取得「燕梳球」，今仗非常活躍的根度簡，今次在左路傳中，皮球巧妙地落在愛華頓兩個中堅之間，佔盡身高優勢的夏蘭特一頂破網，頑強的愛華頓一下子便落後至0：2。

愛華頓半場兩球落後，雪上加霜的是，前鋒卡維特利雲疑有傷半場被調離陣。下半場開賽僅5分鐘，曼城在禁區邊博得罰球，根度簡妙射破網為曼城拉開比數至3：0，球賽已「進入雪櫃」。

根度簡背對龍門射出精彩入球，為曼城打破愛華頓缺口。今仗完全是他的個人表演。（Getty Images）

78分鐘哥帥收起根度簡和夏蘭特，以貝拿度施華和基亞利殊入替。最終維持3：0勝果至完場，幾乎兵不血刃下作客輕鬆全取3分，35仗累積85分，再次將榜首領先優勢拉開至4分。

曼城在英超餘下3場賽事，再贏兩場便篤定封王，聯賽三連霸，並且是哥迪奧拿領軍下第五座英超冠軍。

曼城今季餘下賽程：

18/5／歐聯4強／皇馬（主）

21/5／英超／車路士（主）

24/5 ／英超／白禮頓（客）

28/5 ／英超／賓福特（客）

