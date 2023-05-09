英超︱車路士料今周內落實領隊人選　普捷天奴佔優又傳摩連奴回巢

車路士選新帥遲遲未落實，英國記者David Ornstein在The Athletic撰文指，藍軍料在本周內拍板，呼聲最高為前熱刺及巴黎聖日耳門主帥普捷天奴（Maurizio Pochettino）。

另外亦有傳聞指，美國班主托德波里有意找摩連奴回巢執教，不過最新消息指巴黎聖日耳門（PSG）亦希望由摩帥掌帥，而且成事機會不低。



普捷天奴已多次盛傳重返英超，今次會否真的實現？（Getty Images）

有關車路士新領隊的傳聞，就如藍軍今季運作一樣，只得一個字來形容——亂。眼見拿高士文被拜仁慕尼黑辭退，急急腳炒樸達與熱刺搶人，不料見工後雙方似乎皆無意更進一步，拿高士文更已退出角逐。

期間一度又傳出西班牙前主帥安歷基自薦，緋聞主角還有施丹、摩連奴、安察洛堤和干地等名帥，以及今季帶領白禮頓有聲有色的迪沙比，當然少不了自2019年離開熱刺後，每逢有英超領隊空缺都會傳出他的普捷天奴。

一心執教法國國家隊或祖雲達斯的施丹，根本不會看上車路士；安察洛堤盛傳或離開皇馬接掌巴西國家隊；干地似乎無意回巢；與車路士淵源最深的摩連奴，被指對PSG教練興趣較大。於是乎，4月初樸達被辭退，至今超過1個月新帥人選仍未有着落。

曾二度執教藍軍的摩連奴，被傳也是車路士新帥人選之一。（Getty Images）

正所謂「你揀人，人揀你」，大牌名帥眼見車路士今季亂況，大都不會選擇蹚這渾水，普捷天奴屢次盛傳重返英超均無下文，今次會否成真？

跟以往純粹「煲水」不同，今次傳聞講到普捷天奴已有振興車路士大計，當中包括在夏季轉會窗作出三大收購，包括一個新門將，一個中場和一個前鋒。藍軍目前兩個門將阿列沙巴拿加和文迪各有缺點，引入新門將或屬意料之內；傳聞簡迪今夏可能離隊，令普帥希望為過億英鎊身價的安素費蘭迪斯尋找中場拍檔。

正前鋒是車路士在轉會市場當前急務，奧巴美揚加盟後交不到貨，今季長期由夏維斯串演箭頭，差勁效果有目共睹。外借國際米蘭的盧卡古勢將歸隊，但雙方早已無意繼續合作，只剩賣走他一條路。

今季車路士在兩個轉會窗花去近6億英鎊收購，新球季要再買人，相信首先必須清走陣中「瘀血」，取回部分資金以及騰出薪酬空間。這個「大手術」實在不易做，或許真命天子真的會是出名肯捱義氣的普捷天奴？