英超爭四及護級形勢分析｜沙拿助攻帽子戲法　利物浦僅差曼聯1分

利物浦在周一英超作客以3：0大勝李斯特城，錄得強勢的7連勝。穆罕默德沙拿助攻帽子戲法，協助居迪斯鍾斯梅開二度以及阿歷山大阿諾特埋齋。利物浦贏波後得65分，仍排第5位，落後第4位的曼聯僅1分但踢多1場。

李斯特城又輸一場後，以30分排尾二，護級形勢水深火熱，落後尾四的愛華頓2分。這支15/16球季英超盟主餘下兩輪會對紐卡素及韋斯咸。若果李城未能及時振作，很大機會成為繼布力般後另一支降班的英超冠軍，陪修咸頓下季轉戰英冠。



沙拿今場沒有入球，但交出3次助攻。（Getty Images）

英超爭4白熱化，基本上是3隊爭兩個位，曼城及阿仙奴鎖定頭兩名，紐卡素、曼聯及利物浦爭奪餘下兩席。紐卡素及曼聯同樣35戰得66分，餘下3場比賽都是兩主一客。只要他們在3場比賽中贏得2場，便可鎖定歐聯席位。

紐卡素要對剛殺敗阿仙奴的白禮頓以及護級水深火熱的李斯特城，最後一仗則作客車路士，賽程不算易踢。曼聯先要作客般尼茅夫，之後主場對車路士及富咸，3支對手皆是中游分子。

利物浦比紐卡素及曼聯踢多1場，36戰得65分，形勢被動，除了做好自己在餘下兩戰全勝，還要客望紐、曼失分。利物浦之後兩個對手不強，主場對維拉以及作客篤定降班的修咸頓。

第6位的白禮頓還有數字上爭4的可能，他們34戰得58分，若果餘下4戰全勝會有70分。他們想入前4名的話，需要紐卡素、曼聯、利物浦當中有兩隊失準，而且白禮頓還有一場要對曼城，所以「海鷗」入前4機會較低。

【英超最新爭4形勢】

第3位：紐卡素（35戰66分，得失球+32）

紐卡素餘下聯賽：主vs白禮頓、主vs李斯特城、客vs車路士

第4位：曼聯（35戰66分，得失球+10）

曼聯餘下聯賽：客vs般尼茅夫、主vs車路士、主vs富咸

第5位：利物浦（36戰65分，得失球+28）

利物浦餘下聯賽：主vs阿士東維拉、客vs修咸頓

【英超最新護級形勢】

第16位：諾定咸森林（36戰34分，得失球-31）

諾定咸森林餘下聯賽：主vs阿仙奴、客vs水晶宮

第17位：愛華頓（36戰32分，得失球-24）

愛華頓餘下聯賽：客vs狼隊、主vs般尼茅夫

第18位：列斯聯（36戰31分，得失球-25）

列斯聯餘下聯賽：客vs韋斯咸、主vs熱刺

第19位：李斯特城（36戰30分，得失球-18）

李斯特城餘下聯賽：客vs紐卡素、主vs韋斯咸