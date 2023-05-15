英超｜班福特射失十二碼收死亡威脅　列斯聯發聲明與極端球迷割席

列斯聯前鋒班福特（Patrick Bamford）上周六（13日）面對紐卡素時射失十二碼，最終球隊只賽和2：2，深陷護級漩渦下錯失全取3分的機會，賽後有人在網上向班福特發出死亡威脅，列斯聯昨日（14日）發聲明譴責，並表示不歡迎這種球迷。



列斯聯護級賽程相當艱難，他們在最後3場面對紐卡素、韋斯咸及熱刺，然而對紐卡素一役即使有艾寧（Luke Ayling）先開紀錄，惟班福特操刀十二碼被紐卡素門將尼克普比（Nick Pope）「捉到路」，最終球隊只能逼和紐卡素2：2，極力護級卻只取1分，班福特因而成為箭靶。

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班福特射失十二碼，一臉失落。（Getty Images）

英國《太陽報》指，賽後有人在網上向班福特發出死亡威脅，列斯聯昨日發表聲明，表示班福特及其家人在網絡上收到「完全不可接受的威脅」，包括在Twitter上數次辱罵。「這種行為是時候停止了。那些發出威脅的人，並不能反映我們的球迷基礎，而且球會亦不歡迎他們。」

由大好形勢變為落後，雖然最終扳平比數，不過「罪人」班福特賽後亦神情沮喪。（Getty Images）

班福特今季已非首次宴客，去年10月16日以0：1不敵阿仙奴一仗，是他今季首度射失十二碼，加上今仗再次射失，遂成列斯聯在英超首名單季兩度宴客的球員。這名射手上月對同為護級對手的李斯特城，完場前門前「撻Q」錯失黃金機會，被部分網民及媒體稱為「賽季最大失機」，那場比賽雙方戰成1：1。

英超目前護級形勢混亂，修咸頓篤定降班，韋斯咸相對安全。換句話說，李斯特城、列斯聯、愛華頓及諾定咸森林最為嚴峻。

英超目前護級形勢：

第15位：韋斯咸 37分

第16位：諾定咸森林 34分

第17位：愛華頓 32分

第18位：列斯聯 31分

第19位：李斯特城 30分（少踢1場）

