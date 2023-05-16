巴塞重奪西甲靠沙維砌好防線　重簽美斯宜三思斟酌｜01球評

巴塞隆拿（FC Barcelona）在教練沙維（Xavi）帶領下，事隔3季重奪西甲冠軍，加上西班牙超級盃的話，今季兩冠落袋，成績不錯。

巴塞好不容易從動盪中穩定下來，但今夏或再有大變，足球總監艾利文尼及隊長布斯基斯離隊，是否簽回美斯的決定將影響球會未來數年的發展。

資源究竟放在更新換代還是滿足情感更好？



沙維在2021年11月上任巴塞主帥，上季收拾爛攤子，今季重奪西甲冠軍。（Getty Images）

上季巴塞經歷換帥及四大皆空，西甲被冠軍皇家馬德里拋離13分。去年夏天巴塞遭西甲財政公平政策綁手綁腳，增兵困難重重，既要一而再出售資產增加收入，又要求老將減薪，還差點賣走法蘭基迪莊。巴塞及沙維克服困境，今季築起西甲史上的最強防線，以壓倒性優勢捧起聯賽冠軍。

法蘭基迪莊去年夏天盛傳轉投曼聯，最終留在巴塞，今季仍是球隊的中場主力。（Getty Images）

巴塞防線穩健僅失13球

巴塞重奪西甲冠軍，贏在鋼鐵防守，34場僅失13球，場均失0.38球；上季巴塞38場失38球，場均失1球。沙維今季逐步重組巴塞防線，讓實力下滑的老將碧基淡出及退役，確立朗奴阿拿奧祖及安達斯基斯坦臣的中堅拍檔，提拔小將巴迪取代佐迪艾巴的左閘正選。右閘較令人頭痛，比利連難以擔大任，沙治羅拔圖也踢過，最近就由祖利斯古迪坐穩正選。

祖利斯古迪去年夏天加盟，最近踢右閘為主。（Getty Images）

巴塞防線組合在今季不斷變化，既有老資歷的球員，也有加盟不久的新兵，但全季踢出穩健水平，負責捏合防線的沙維功不可沒。西甲的單季最少失球紀錄由93/94的拉科魯尼亞及15/16的馬德里體育會保持，該兩隊38戰失18球。若果巴塞在餘下4輪不太鬆懈，相信可以刷新這個西甲防守紀錄。

小將巴迪（圖）上位，佐迪艾巴可以安心退下。（Getty Images）

德國門將達史特根創下球會史上單季聯賽最多不失球場數紀錄，暫時34場西甲中有25場保持清白之身。

達史特根今季變身鋼門。（Getty Images）

巴塞中場人才濟濟，沙維堅持4-3-3陣式，隊長布斯基斯是防中穩膽，法蘭基迪莊季初失正選，後來亦重返主力陣容；兩大新星之中，柏迪較多在中場出現，加維就被推上鋒線，新兵基斯爾就當個輪換球員。

34歲的布斯基斯宣布季尾離開巴塞。（Getty Images）

在前線，巴塞邀得羅拔利雲度夫斯基加盟，比起上季的奧巴美揚，絕對是一項升級。34歲的利雲度夫斯基寶刀未老，上半季撐起巴塞進攻，14場聯賽入13球，但他在世界盃後狀態回落，16戰入8球。這位波蘭射手是今季巴塞唯一一位聯賽入球達雙位數的球員。

利雲度夫斯基的加盟令巴塞前線有一位可靠的射手。（Getty Images）

巴塞攻力轉弱，幸防線值得信賴，靠「1：0」戰術不斷搶分。在世界盃前，巴塞在聯賽只有3場1：0的勝仗，但在下半季的1：0勝仗多達8場，其中在1月接連贏馬德里體育會、基達菲及基羅納1：0相當重要。巴塞在今季成為「煲魚生粥」專家，以11場追平華倫西亞（88/89）、馬體會（17/18）及西維爾（20/21）的單季最多1：0勝仗紀錄。

巴塞今季雙殺馬體會，兩場皆贏1：0。迪比利首循環一箭定江山，幫巴塞作客贏波。（Getty Images）

沙維球員生涯締造巴塞史上最光輝的歷史，與球隊踢出最賞心悅目、水銀瀉地的進攻。如今做了教練，他沒有迷信進攻，眼見巴塞球員實力不如前，防線換班，幾位潛質小將尚未成熟，難以踢出像曼城那種足球，他都會睇餸食飯，側重防守。有時進攻老鼠拉龜，最緊要還是保住後方。

這是沙維第9次為巴塞贏得西甲冠軍（球員時代8次、教練時代1次）。（Getty Images）

然而，重奪西甲冠軍，並非代表巴塞盛世再臨，這支以「地面足球」著稱的班霸，仍然不穩動盪，前路未明。一為節省開支，二為陣容健康，巴塞明顯有裁減老將之心，季中先有碧基退役，最近再到布斯基斯離隊，佐迪艾巴亦很可能他投。這班高薪元老離開，可為球會騰空較大額的薪酬空間，方便巴塞在夏天轉會窗的運作。

巴塞足球總監艾利文尼（右）請辭，6月30日離任。（Getty Images）

不過，負責幫巴塞限米煮限飯下捱過疫情轉會窗的足球總監艾利文尼（Mateu Alemany）請辭，做到6月底，據報將加盟阿士東維拉。雖然巴塞聲明稱艾利文尼會捱義氣幫手，協助巴塞今夏的轉會運作，但相信他再無實權，會長拿樸達（Joan Laporta）可能親自處理轉會。

今夏，巴塞需要尋找一位右閘正選，祖利斯古迪始終踢中堅較好。至於最影響巴塞未來的轉會決定，肯定是簽不簽35歲的美斯。美斯兩年前的離開在巴塞球迷心中留下一道瘡疤，如果美斯回歸魯營踢到掛靴，將為這個故事留下一個美好結局，肯定得巴塞會員及球迷歡心，而且美斯亦能為球會帶來額外的商業收益。

拿樸達表明有意羅致美斯。（Getty Images）

美斯今夏與巴黎聖日耳門約滿，雙方一直未續約，有傳PSG希望美斯減薪但後者拒絕。倘若美斯回巢，人工肯定不低，分分鐘是西甲以至歐洲球壇頂薪。為籌錢迎美斯，巴塞或未能在其他位置投資，甚至要再賣人，清走費倫托利斯等球員，以符合西甲的財政公平條例。

美斯今夏約滿PSG，下一站會否返回巴塞？（Getty Images）

會長拿樸達昨日在訪問中表明，有意簽入自由身的美斯，他說：「美斯深愛巴塞，這是毫無疑問的，巴塞就像他的家。這個不是談論美斯的合適時候，因為他還是PSG的球員。我們會等到季尾，再冷靜地談判。」

送走碧基、布斯基斯等老將，巴塞為的是更新換代，但若果換來的是另一位老將美斯，會不會拖慢球隊重建的進度？美斯帶來的短期好處，會不會導致更深遠的問題出現？