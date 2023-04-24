西甲｜巴塞今季防守數據驚人　達史特根已追平隊史聯賽不失球紀錄

巴塞隆拿昨日（23日）以1：0擊敗馬德里體育會後，今季已錄得23場清白之身，追平隊友單季不失球紀錄，而目前球隊只踢了30場。

考慮到西甲還餘下8輪賽事，門將達史特根（Marc-André ter Stegen）大有希望打破隊史紀錄之餘，還有望超越數項西甲甚至五大聯賽的創舉。



巴塞隆拿在2014/15球季時，由哥迪奧巴禾（Claudio Bravo）創下23場不失球的隊史紀錄，不過達史特根只用30場便成功追平。當季巴禾共失19球，而今季達史特根只被對手射破過十指關9次。

達史特根今季表現出色，已幫助球隊在西甲錄得23場清白之身。（Getty Images）

如順利的話，這名德國門將有望挑戰西甲史上最多不失球賽事的紀錄，拉科魯尼亞門將Francisco Liaño在1993/94球季曾有26次力保不失；如果只計算21世紀的話，前車路士門將施治（Petr Cech）在2004/05球季有25次不失球，為五大聯賽最高紀錄。

除不失球場次外，巴塞隆拿今季的失球數字亦少得相當驚人，他們30場只失9球，當中在主場魯營球場更是只失兩球。如無意外，達史特根應能打破利安奴（Francisco Liaño、1993/94）和奧比歷（Jan Oblak、2015/16）創下的西甲單季失18球紀錄。

奧比歷曾在2015/16球季只失18個西甲入球。（Getty Images）

如果再放眼歐洲五大聯賽，他們還可以嘗試衝擊卡利亞里在1969/70球季留下單季僅失11球的紀錄，又或是AC米蘭、車路士分別在1993/94和2004/05的全季僅失15球紀錄。

施治在2004/05球季時，曾錄得25場不失球，以及只失15球的紀錄。（Getty Images）

巴塞隆拿目前以76分排在西甲榜首，拋離第2位的皇馬11分。