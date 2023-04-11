西甲｜巴塞主場悶和基羅納　電視台形容「最XX冠軍」惹怒沙維

巴塞隆拿今晨（11日）悶和基羅納，無損積分榜上絕對優勢，目前巴塞在榜首領先第2位的皇家馬德里13分，尚餘10輪賽事，重奪西甲冠軍機會甚濃。

有西班牙電視台對這個快將到手的冠軍不以為然，惹得巴塞主帥沙維（Xavi Hernandez）在賽後記者會發炮。



繼上場西班牙盃之後，魯營球場的球迷再次在比賽第10分鐘高聲呼喊美斯的名字，希望打動這位巴塞史上最佳球員回巢。

面對中游的基羅納，巴塞隆拿今場主導比賽，在控球率和攻門次數都比對手多，一直無法取得入球下，雙方最終0：0悶和收場。

巴塞隆拿今場在場面上佔據優勢，但無法轉化為勝果。（路透社）

巴塞主場失分，皇馬兩日前亦以2：3不敵維拉利爾，令巴塞在積分榜上仍擁有巨大優勢，冠軍在望。巴塞曾26次贏得西甲，對上一次卻已是2018/19球季，期間經歷嚴重財困、美斯出走，沙維接掌帥印後艱苦經營，一步步帶領球隊重返正軌，不料當地傳媒似乎不甚欣賞。

沙維怒言：「今天我看電視，有節目說我們將會是西甲近年『最劣質的聯賽冠軍（the cheapest league title）』，這使我感到意外和憤怒。球隊目前處於後美斯時代，我們努力地付出所有。」

他坦言不喜歡這種言論，惟無法控制外界評價，「若我們贏下西甲冠軍，必定會大肆慶祝。現在（外界）給我的感覺是即使巴塞贏得西甲也沒有任何價值，但我們非常重視。」巴塞今季在歐霸、西班牙盃接連出局，西甲成為他們唯一爭冠目標。

沙維在賽後記者會表示外界的言論使他感到憤怒。（路透社）

沙維承認主場未能全取3分是錯失良機，「在主場只拿到1分不是件正面事情，目前聯賽餘下10輪，我們與第2位之間有13分差距。」他認為球隊目前處境正佳，就算未能入球，也創造不少破門機會。

沙維亦提到球迷念掛的美斯，此前巴塞副主席尤斯達（Rafa Yuste）曾表示球會正與該名阿根廷球星接觸，「美斯讓人興奮，球迷近兩場比賽都高呼他名字，讓我們看看這件事會否發生。我們目前需要專注眼前球季，球隊仍未確定贏得西甲冠軍。」

巴塞隆拿下輪西甲賽事將為周日（16日），屆時他們會作客面對基達菲。