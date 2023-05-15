西甲｜巴塞隆拿「後美斯時代」首奪聯賽冠軍　球員慶祝突然變逃亡

難道真的是馬勒當拿在天有靈？繼阿根廷贏得世界盃及拿玻里捧走意甲冠軍後，巴塞隆拿事隔3季，重奪西甲聯賽冠軍。

巴塞在周日西甲作客以4：2擊敗愛斯賓奴，34戰得85分，領先次席的皇家馬德里14分，提早4輪封王。巴塞賽後在同城宿敵主場慶祝贏冠軍，在球場高興地圍圈跳舞之際，部分愛斯賓奴衝落場上，巴塞球員紛紛逃進球員通道。



利雲度夫斯基梅開二度，今季西甲入球累積到21球。（Getty Images）

在西甲榜首愈帶愈開的巴塞，周日作客愛斯賓奴，靠羅拔利雲度夫斯基梅開二度，巴迪及祖利斯古迪兩閘各建一功，遙遙領先4：0。雖然巴塞末段有點分心，防守上失去專注，連失兩球，但仍以4：2勝出，累積足夠分數，提早4輪聯賽封王。

沙維在2021年夏天接替朗奴高文，成為巴塞主帥，今季贏得西甲及西班牙超級盃。（Getty Images）

這是巴塞史上第27座西甲冠軍，也是沙維教練生涯首次贏得西甲錦標。相隔4年，事隔3季，巴塞再首成為聯賽盟主。上次巴塞贏西甲是2019年，那時候沙維才在艾薩德掛靴，美斯仍是巴塞主力，這個世界還未有新冠疫情出現。

在疫情下，巴塞收入大減，受制於西甲財政公平政策，在增兵續約面臨重大困難，老將需要捱義氣減薪，註冊新兵也困難重重，還要出售資產融資，而美斯亦在2021年夏天約滿離隊。

愈來愈多愛斯賓奴球迷衝入場，巴塞球員趕緊跑去球員通道。（Twitter）

賽後，巴塞球員慶祝封王，手拖手在球場中圍圈跳舞，但突然間，慶祝變逃亡，他們拔足狂奔，跑回球員通道，因為部分在龍門後的愛斯賓奴球迷突破保安防線，憤怒地衝進球場。

巴塞及愛斯賓奴乃同城宿敵，愛隊球迷見到巴塞球員慶祝，難免不悅。沙維賽後談到慶祝變逃亡的事件，他說：「慶祝是正常的，但我明白這裏不是我們的主場，你不能太不尊重對方。我明白這是很難控制的，但我跟球員說，最好還是入內（更衣室）吧。」