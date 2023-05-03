西甲｜巴塞隆拿離奪冠只差一場　久保建英贈皇馬作客兩連敗

西甲冠軍可說已是巴塞隆拿的囊中物，最快下輪聯賽封王！

在周二西甲，巴塞主場以1：0擊敗奧沙辛拿，33戰得82分續排榜首。同日皇家馬德里作客以0：2不敵皇家蘇斯達，33戰得68分排次席。只要巴塞下輪聯賽擊敗愛斯賓奴，便不用理會皇馬及馬德里體會的成績提早贏得冠軍。



巴塞在周二西甲對奧沙辛拿，對方中堅佐治靴蘭度（Jorge Herrando）在26分鐘被逐，巴塞攻到尾段，終靠佐迪艾巴在85分鐘建功，小勝奧沙辛拿1：0。至於皇馬就在下半場兩度失守，被久保建英及巴倫尼特斯亞破門，作客負皇蘇0：2，客場兩連敗；皇馬守將丹尼爾卡華積在61分兩黃一紅被逐。

久保建英在47分鐘為皇蘇開紀錄。（Getty Images）

次席的皇馬輸波後得68分，只餘5輪比賽，他們最多可以得83分。第3位的馬體會踢少一場，暫得66分，假若他們餘下6場全勝，最多可得84分。換言之，只要如今有82分的巴塞可以贏多一場有85分，便肯定贏得今季西甲冠軍。

巴塞教練沙維賽後表示，今場踢得很辛苦，錯失多個入球良機，「對方防守好好，但最後佐迪艾巴的入球出現。」聯賽餘下5輪，巴塞領先皇馬14分，沙維也承認冠軍已是唾手可得，他說：「這是非常重要的一步，我們接近贏得西甲冠軍。在對華歷簡奴輸波後，過去兩場這6分（對貝迪斯及奧沙辛拿）相當關鍵，球隊跨了非常重大的一步。」

巴塞主帥沙維滿意近期兩連勝，非常接近聯賽封王。（Getty Images）

巴塞門將達史特根創下球會史上單季聯賽最多不失球場數紀錄，暫時33場西甲中有25場保持清白之身。巴塞今季以堅固防守，無限接近西甲冠軍，他們攻入60球，入球比皇馬少，也不是多馬體會很多，但他們只失11球，場均僅失0.3球，防守力之強遠遠拋離其他對手；今季第二佳防守的馬體會失了25球，而皇馬則失32球。

巴塞今場多次失機，幸好末段入波，小勝一場。（路透社）

進攻雖無水銀瀉地，但防守勝在穩如泰山，巴塞在今季成為「煲魚生粥」專家，今場是他們在聯賽第11次以1：0贏波，追平華倫西亞（88/89）、馬體會（17/18）及西維爾（20/21）的單季最多1：0勝仗紀錄。

此外，巴塞宣布足球總監艾利文尼（Mateu Alemany）請辭，效力到本年6月30日離隊。巴塞在聲明表示，艾利文尼離職後，仍會負責完成今個夏天的轉會，直至轉會窗關閉，而巴塞亦會在艾利文尼離職後重整足球部門架構。

艾利文尼（右）請辭會否令巴塞陷入混亂？（Getty Images）

拿樸達（Joan Laporta）在2021年當選會長後，邀請艾利文尼加入球會，主管足球及轉會，協助巴塞處理遭西甲財政公平條例限制的轉會窗。艾利文尼與巴塞的合約原本到2024年屆滿，但他向球會請辭，希望接受新挑戰。盛傳他獲英超球會阿士東維拉招手，可能下季與維拉領隊艾馬利合作。