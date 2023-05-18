足球熱話｜東南亞運動會決賽變全武鬥　8人應戰泰國不敵印尼

撰文：趙子晉
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東南亞各國足球水平本就相近，加上球迷支持，大戰氣氛更烈。
泰國與印尼在東南亞運動會爭奪男子足球金牌，印尼把握泰國在加時早段一次失誤，再度領先，其後兩軍於場邊「打大交」，一度變成大型MMA現場，結果印尼以5：2擊敗最後8人應戰的泰國，奪得金牌。

東南亞運動會男子足球金牌戰，力爭史上第17次稱霸的泰國U22與印尼U22碰頭，泰國半場落後兩球，換邊後急起直追，完場前追平至2：2，雙方加時決勝。

泰國一次犯錯足以致命，加時早段後場一次誤傳，印尼球員瀟灑妙射破網，加時僅53秒，泰國已再度落後。

印尼把握泰國加時早段的一次犯錯再度領先。（路透社）

印尼球員慶祝入球同時，兩軍職球員在場邊開打，有人向對方拳打腳踢，甚至追打，期間有人倒地，即使警察入內依然未能制止，場面混亂，連現場評述也直言：「這令人震驚，這些場面令人反感，完全沒有人想看到，這是完全沒有需要。」

泰國對印尼的東南亞運動會決賽變全武鬥。（路透社）

其中一名印尼教練嘗試調停，其後需要攙扶下離開，這場大型打鬥擾攘一輪終於平息，球證秋後算帳，雙方各一名球員被逐，當中包括揮拳打中對方的泰國門將。球賽終於繼續，泰國再有兩名球員兩黃一紅被逐，最後只得8人應戰，最終印尼再入兩球，以5：2奏凱，奪得今屆男足金牌。

泰國足總賽後隨即發聲明，為金牌戰造成的混亂致歉，並成立委員會調查事件，將懲處肇事職球員。印尼主教練Indra Syafri同樣表示遺憾，只是當時大家都「火遮眼」，並稱球賽結束後，一切都結束了，雙方球員冰釋前嫌，「這就是足球」。

經歷混亂一仗，印尼笑到最後贏得金牌。（路透社）
英超第37輪直播賽程。（01美術製圖）
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