愉園假波案｜歷史屢重演　多年未治本　剩下的只有無奈｜體壇札記

日前廉政公署宣布破獲一宗港甲假波案，一共拘捕23人，當中11人是球員，涉案球會主要是愉園。

這是筆者入行成為體育記者以來，第三宗被執法部門揭露的假波案，每次有這種案件發生，外界反應基本上大同小異。在殘酷的現實之下，除了痛心，又能做什麼？



2014年1月5日，一個星期日的下午，當時仍然稱作「港甲」的頂級聯賽如常舉行。賽後，同事在Whatsapp Group通報球隊被廉政公署的執法人員帶走了。主管們大為緊張，立刻印出屯門和愉園的隊照，叫筆者「認人」——誰是李明？誰是樊偉軍？當年筆者資歷很淺，對本地足球認識不夠深，看着黑白模糊的照片，只認出個別人士。

此後，球季如常，只是取消了兩隊的成績，很快一切又像沒事般，波照踢，表演賽照辦；同年還有阿根廷國家隊訪港，跟港足友賽，美斯在球場上的英姿令球迷興奮不已；世界盃外圍賽中港大戰的熱潮，也在不久後爆發。

愉園今季再涉假波案。（愉園體育會足球部Facebook）

假波案老是常出現

然後歷史不斷重演，尤如世界盃每幾年一度：2016年所犯、2018年被揭發和裁決的飛馬預備組假波案，前香港足球先生李威廉認罪；今次則是港甲，不少涉案球員都曾是職業球員，現今也有其他正職。

每次有假波案浮面，「乜香港有足球咩」、「香港足球除咗假波仲有咩」、「梗係啦搵雞碎咁多」，這樣的評論總成為主流；今次也有人不知原來香港有「超聯」，仍停留在「甲組=頂級」的年代。

【假波案】李威廉收錢操控球賽判社服180小時官斥影響球壇形象

【假波案】由足球先生至打假波 李威廉球員生涯歷盡人生起跌

李威廉曾在2009年當選香港足球先生，但他在2018年認罪打假波，被判社會服務令。（資料圖片）

之前我們已寫到過，本地足球不會成為主流項目，但多年來一點一滴累積的成果，香港足球也許有空間發展得更好、更受歡迎。無可置疑的是，每一次假波案都會招來「公眾」對本地足球的劣評，但本身是球迷的話，又似乎不會因為低組別的假波案影響入場意欲，只是感嘆一句「又嚟啦」便算。影響贊助嗎？也許會，但本地足球贊助本來就不多，「出事」前也不見得容易。

愉園假波案｜老牌球會逾70年歷史 左派起家 近年屢爆假波欠薪醜聞

消息指愉園涉打假波 今季頻現「戲劇性」賽果 曾尾段連輸十二碼

傳本地老牌球會涉假波案 廉署今開記招 貝鈞奇：斬草除根

港超聯煞科戰紅旗再現，隨後立即出現假波案。（夏家朗攝）

消息人士：難斬草除根

當然，即便如此，假波的存在還是不OK的。三次受注目的假波案，足總主席貝鈞奇的回應，十年來分別不大，但最令筆者在意的一句是：「多年來見幕後主腦都未受任何（影響）。」

筆者曾向數位球圈人士了解，他們異口同聲指出，即使想揪出幕後主腦，多年來都未見成效，「主腦通常在內地或東南亞，而且來到艇仔，已隔了很多重」。犯罪集團無孔不入，當然是主因；小部份球員的心態，也成為助力，「他們很多都沒有在社會從事過一般工作，心態通常比較天真和單純，真心覺得（踢假波）不會被人捉到；而且有些球員有種心態是，覺得自己識踢波，賭波的眼光會不同，可能因為這樣就被利用。賭得大，欠債多，更易走上歧途。」

愉園近季升班。（資料圖片；袁志浩攝）

有人的地方就有陰暗面，好賭、貪婪是人性的一部份，總有人無法以道德壓制欲望。體育既涉及人，本來就不會是什麼非常純粹的事，操控賽果卑劣至極，卻是在全世界幾乎所有項目都時有發生：排球、籃球、羽毛球等，多年來耳聞或報道都不少，愈少人留意的賽事愈猖獗；即使是多人留意的項目，即使在嚴打運動員賭博的日本也曾出現「大相撲造假」。提升運動員待遇和教育水平，或許有助紓緩情況，但真的能根治嗎？總有人不尊重自己工作，不惜以身犯險。

廉署今次大規模行動，短期內或許能收阻嚇之效，但長遠而言，悲觀地說，也許除了每數年一次寫篇長文感嘆，就只能期望執法部門每次都能如此高調地明察了。