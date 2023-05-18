足球熱話｜皇馬歐聯出局同日　加里夫巴利一杆入洞瘋狂慶祝惹熱議

加里夫巴利（Gareth Bale）熱愛高爾夫球並不是秘密，今年1月退役後，他便曾轉戰高球業餘賽，也多次展現其過人的天賦。

這名前威爾斯球星今天（18日）在社交平台貼出自己一杆入洞的影片，隨後興奮地在鏡頭前慶祝，引來不少球迷熱議。



影片中，加里夫巴利在加州的一個球場練習擊球，雖然他揮杆後並未能看清楚球的去向，但從拍攝者及巴利本人的興奮反應，能看出這名前皇馬球星完成一杆入洞，他在描述中亦寫道是首次做到。

相關影片隨即引來大量球迷留言，特別是皇馬剛在歐聯四強以0：4大敗予曼城出局，有人說「兄弟我們輸0：4了」、「我肯定你能拯救我們，我們想念你」。英國《天空體育》在Twitter轉發這條影片時，寫上「加里夫巴利不只是會倒掛！」

早在退役前，巴利便經常分享自己打高爾夫球的點滴，因而被香港網民戲稱為「高爾夫巴利」；2019年帶領威爾斯擊敗匈牙利兼晉身2020歐洲國家盃決賽周後，拉起一塊不知由誰準備、印有「威爾斯．高爾夫．馬德里」的威爾斯國旗，當時亦成為網民熱話。

加里夫巴利曾在為威爾斯出戰後，展示一面印有「威爾斯，高爾夫，馬德里」的威爾斯國旗，可見高球在他心中的地位。（影片截圖）

「死侍」曾力勸復出為域斯咸效力

電影《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及美國男演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）入主的域斯咸最近成功升上英乙，重返職業聯賽，兩人早前曾力勸巴利復出，希望他能為這間老牌威爾斯球會效力最後一季，洛麥艾漢尼還出動到約他打高球這一招。

相關消息引來不少球迷關注，加里夫巴利本人並沒有回應過，不過據《天空體育》報道，他的經理人巴列特（Jonathan Barnett）否認了這些可能性：「他們沒有跟我溝通過，或許已經跟巴利談過，不過巴利已不想再踢足球了。他現在花很多時間陪伴子女，這也正是他想做的事情。」

相信不少球迷都希望能在足球場上再睹巴利風采，不過或許大家以後更大機會在高爾夫球比賽上，再次看到他的身影。