英冠附加賽｜盧頓十二碼擊敗高雲地利　首度升上英超

英冠升班附加賽，盧頓（Luton Town）及高雲地利城（Coventry City）在溫布萊球場（Wembley Stadium）爭取升上英超的最後一張入場券。盧頓在領先一球下，遭高雲地利迫和，雙方加時都無法擴大比數，需要互射十二碼決勝負。最終高雲地利在突然死亡階段射失，盧頓以6比5勝出，相隔三十一年再度在頂級聯賽角逐。



兩隊今季在聯賽交手都是握手言和，今仗在法定90分鐘都是未能分出勝負。聯賽排第三的盧頓雖然上半場初段有擔任隊長的威爾斯國腳中堅洛克爾（Tom Lockyer）傷出，但他們始終取得較多優勢，更於23分鐘率先取得入球。前鋒艾迪巴約（Elijah Adebayo）接應隊友的長傳，在左路邊線擺脫高雲地利右閘麥奈利（Luke McNally）之後，再傳給中場佐敦奇勒（Jordan Clark），乖巧射入近柱，領先一比零。

高雲地利爭取自2000/1球季後再度在頂級聯賽立足（當年另外兩隊降班球隊分別是曼城及巴拉福特），換邊後搶回主動，令盧頓後防明顯受壓，最終在66分鐘扳平。曾效力白禮頓的瑞典前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）傳給禁區邊的荷蘭中場古斯達禾咸馬（Gustavo Hamer），後者第一時間撞射，盧頓門將艾芬賀華夫（Ethan Howarth）鞭長莫及。

雙方在90分鐘內無法再取得入球，需要加時30分鐘。盧頓在加時下半場117分鐘一度由後備入替的祖泰萊（Joe Taylor）把握高雲地利後防失誤，射成2比1，但VAR發現他犯手球在先，令一眾高雲地利職球員和球迷鬆一口氣。

兩隊最終在加時都無法解決對方，需要以互射十二碼決定升班資格誰屬。雙方在首五輪都射入，進入突然死亡階段，盧頓的樸斯（Dan Potts）率先射入，而高雲地利的達保（Fankaty Dabo）卻射失宴客，斷送升班機會。

盧頓在1991/2球季降班後，一直在舊制的甲、乙、丙組之間浮沉，之後更在2006/7球季經歷連續三季降班，最終在2008/9季尾降至非聯賽級別，直到2014年成功重回英乙，並於2017/8球季以乙組第二名升班，翌年再以英甲冠軍身份重回英冠。

該隊上季曾打入附加賽，惟四強不敵哈德斯菲爾德（Huddersfield Town），如今終於一嚐所願，重返頂級聯賽。