足球熱話｜英冠場上衝突變「錫錫」　奧尼恩「情難自禁」片段瘋傳

周日英冠賽事，新特蘭以1：0小勝諾域治，不過賽果並不是今場重點，而是「黑貓」球員勞基奧尼恩（Luke O'Nien）與對手積及蘇連遜（Jacob Sorenson），在臨完場前的一次「深情錫錫」。



勞基奧尼恩突然伸嘴與對手「錫錫」。（影片截圖）

羅曼史開場於兩人爭搶皮球至邊線，新特蘭球員奧尼恩從背後出手將蘇連遜推出界外，後者幾乎撞在廣告板上後，隨即不滿地轉身「怒啤」，而奧尼恩也用手摟着他，被推的蘇連遜嘴上唸唸有詞，兩人亦開始臉貼臉，看來似乎一場衝突即將爆發。

不過這時奧尼恩「偏偏那樣痴」，他笑了笑後突然伸嘴錫下去，迷惑中的蘇連遜此時當然成為「自有一面退開」的那個，隨即憤怒地揪着前者球衣並出手叉頸，需要其他球員及球證過來將二人分開。

相關片段在網上瘋傳，其中一條在Twitter上已有超過200萬瀏覽量。網民們留言：「看來奧尼恩隱藏了一些事」、「Goat（史上最佳），我太喜歡奧尼恩了」、「這在阿拉伯是不允許的」、「真希望我是那個諾域治球員」。

不過值得一提的是，這不是勞基奧尼恩第一次有令人驚訝的舉動，就在上個月對陣布里斯托城的一次技術犯規中，他從後拉扯完，竟再跳上去騎着對手，還在其耳邊竊竊私語，畫面相當耐人尋味。

這條影片同樣引來網民熱議，光是在評論區便已衍生出不少Meme和改圖，但勞基奧尼恩本人是不是「暗裏很享受，卻怕講出來」，便不得而知了。