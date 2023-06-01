坦赫格6招平定動蕩　完美解決C朗危機　曼聯一季由亂到治｜01球評

一年前，曼聯在蘭歷克的帶領下以擺爛的方式完成球季，百廢待興，混亂不堪。如今，曼聯手握聯賽盃冠軍及英超季軍，將於周六出戰足總盃決賽對曼城，爭取成為盃賽雙冠王。

一年內，曼聯領隊坦赫格做到管理層給他的任務，甚至比預期做得更好，出乎球迷意料，真的帶領球隊由亂到治，步入正軌。當然，離由治及興尚有一段路要走，還需耐心看待。



在上半季，坦赫格應付C朗扭計的部署恰到好處。（Getty Images）

樹立軍紀

坦赫格為曼聯帶回久違的紀律。列明軍規，有法必依，賞罰分明，坦赫格在去年夏天的季前賽已經建立起鐵腕治軍的形象，有位球員開會遲到兩次，結果在4場熱身賽皆被棄用，可謂小懲大戒。據悉，那位被罰球員很大機會是阿根廷小將加拿祖。

面對天皇巨星級數的C朗，坦赫格處理得宜。C朗在季前熱身賽提早離場，獲網開一面，到英超對熱刺一役，他更加拒絕上陣，再次提早離場。坦赫格再不容忍，宣布在接下來對車路士一仗棄用C朗。當C朗在世界盃前炮轟曼聯上下之後，這位葡萄牙球星更直接被掃出門戶，以自由身離隊。

世界盃後，面對狀態大勇的拉舒福特，坦赫格也沒給面子。拉舒福特出席球隊會議時遲到，接受紀律處分，在之後對狼隊的聯賽中被貶後備。拉舒福特半場後備入替，一箭定江山，助曼聯取勝。坦赫格賽後大讚拉舒福特面對處分的態度，並表明所有人都要遵守紀律。

坦赫格陪球員罰跑，相信是他季初扭轉劣勢的重要一步。（Getty Images）

以身作則

曼聯開季兩連敗，坦赫格甫上任即面對危機，而他以身作則的態度，相信幫助他扭轉了這次困境。曼聯在第二周不敵賓福特0：4，全隊跑動距離只有95.6公里，比賓福特的109.4公里少13.8公里。坦赫格當時下令，取消休假，翌日加操，全隊在高溫下齊跑13.8公里。坦赫格也親自陪跑，一起受罰，折服那些心懷不滿的球員。

經過這次罰跑後，曼聯成績反彈，取得4連勝，包括擊敗利物浦及阿仙奴。今季聯賽完結後，坦赫格在訪問中說：「我很討厭自己（不敵賓福特後），這是我的責任。我很討厭有種領隊，當贏波的時候就說『我贏了比賽』，到輸波的時候就說『球員輸了比賽』。我不要這樣！我們贏就一齊贏，輸就一齊輸。」

利辛度馬天尼斯（左）表現比預期好，大獲好評，安東尼（右）尚未踢出1億歐元身價的表現。（Getty Images）

親兵有用

自費格遜退休後，曼聯的轉會表現就一言難盡。坦赫格上任後，明顯主導了轉會目標的選擇，大部分新兵皆與他有關係。安東尼、利辛度馬天尼斯是他在阿積士的子弟兵，基斯甸艾歷臣是前阿積士球員，杜維爾馬拉西亞是荷甲兵。至於冬季轉會窗的兩位借將，韋格賀斯是荷蘭國腳，沙比薩則來自坦赫格與拜仁的關係。

比起之前的球季，曼聯今季新兵的水貨比率很低，大有進步。大部分新兵皆有貢獻，提升了球隊的實力及板凳深度。卡斯米路一夫當關，馬天尼斯已成後防擎天柱，艾歷臣也是中場重要一員，馬拉西亞是個及格的替補。韋格賀斯及沙比薩在球隊人手短缺時，確實解到燃眉之急。最多人質疑的是安東尼，不是他踢得很差，只是表現尚未匹配其1億歐元的身價。

世界盃後，拉舒福特脫胎換骨，成為曼聯的入球之源。（Getty Images）

耐心栽培

一個好領隊，不但幫球隊取得好成績，還可助球員進步。面對那些表現遜於預期的球員，坦赫格並沒有將他們馬上掃出門戶，而是給予機會，循循善誘，希望幫助他們重生。如果可以幫到現有冗員翻生，對球隊而言更勝億萬新援。

右閘雲比沙卡上半季受傷患困擾，又不得重用，看來已到離隊邊緣。不過，坦赫格將他拯救過來，雲比沙卡在下半季不但防守出色，助攻都大有進步，取代達洛治打正選。左閘勞基梳爾季初失正選，在馬拉西亞的競爭下，他愈踢愈好，重新佔據主力位置，客串左中堅都有不俗表現。

上季加盟曼聯後表現不似預期的查頓辛祖，獲坦赫格耐心對待，更安排他到荷蘭獨自訓練。辛祖回來後，儘管表現平平，但都得到大量上陣機會，有時發揮到作用。域陀連迪洛夫季初曾被視為第四中堅，近期頂替馬天尼斯打正選亦表現穩定，而哈利馬古尼也沒有完全被棄用，成為輪換球員，間中正選披甲，失誤比上季減少。

坦赫格耐心拯救辛祖。（Getty Images）

戰術變化

坦赫格慢慢重建曼聯的戰術體系，主張前場逼搶，在愈遠離己方龍門的位置防守搶下控球權，就可以在愈近對方龍門的位置發起進攻，轉守為攻要快，趁對方防守佈陣未完成就攻入去，盡快組織到攻門。在季初，C朗跑動不足，曼聯未能做好前場逼搶，而當C朗離隊後，曼聯就全面執行這套體系。就算輸曼城3：6以及被利物浦大炒7球，曼聯仍堅持這種風格。

重定大方向以外，坦赫格還作出很多戰術微調，例如將馬古尼的位置由左中堅變為右中堅，希望減少他的失誤，盡量以左腳球員踢左中堅；鼓勵兩閘的助攻走位更多元化，有時貼邊路上去，有時就走進中路；嘗試將般奴拉到左、右兩邊作為變招；將韋格賀斯移後踢攻中，短時間內收到奇效。

坦赫格面對C朗的處理方法，真的是危機管理的教科書！（Getty Images）

拆彈專家

今季，曼聯不乏危機，而且危機一浪接一浪，但坦赫格真的是一位高超的「拆彈專家」，全都被他拆得一乾二淨。最大的危機當然是上半季C朗扭計，坦赫格剛柔並濟，對外說盡C朗好話盼他留下，對內按表現排陣沒有偏袒C朗。有趣的是，每當給C朗機會踢正選擔大旗，曼聯很多時踢得差甚至輸波，反而沒有C朗的比賽就踢得好，令球隊內外輿論大多站在坦赫格的那邊。當C朗攤牌後，曼聯就順利成章跟他解約。

在1月，曼聯鋒線在C朗離隊後人手短缺，到艾歷臣受傷及卡斯米路紅牌停賽，令中場的人手也不夠。在管理層沒有「開水喉」下，坦赫格也憑其關係網絡，找到兩位借將捱過難關。

坦赫格今季不乏大敗，但勝在會即時反彈，在重大危機出現前完成拆彈，不會讓被炒的壓力累積下去。開季頭兩輪輸波後，曼聯贏利物浦取得4連勝；當被曼城大炒6：3後，馬上連贏3場；聯賽不敵阿士東維拉後，即刻在聯賽盃擊敗對方晉級；作客吞利物浦7蛋後，回到主場輕取貝迪斯；在歐霸盃被西維爾淘汰後，隨後在足總盃淘汰白禮頓晉級。

坦赫格贏得聯賽盃冠軍後與費格遜合照。（Getty Images）

總結

坦赫格用一季時間，將曼聯這艘在海中不斷自轉的大船重新掌舵，駛往正確的方向，結束上季的混亂。

被問到曼聯在C朗離隊後是否更貼近他心目中的完美球隊，坦赫格說：「如果這是你的觀察，這是你的看法。」

他續說：「我希望見到一支積極主動、充滿活力及意志堅定的球隊。我多次見過曼聯展現這些特質，我是樂於見到的，但並不是說我們已經滿意，還有很長的路要走。」

在聯賽完結後的訪問，坦赫格表明需要增兵，他說：「其他球會為打入前4名在1月投資買人，我們就沒有買人，你不能無視這個背景。如果你想在這個聯賽保持競爭力，你一定要投資。對的，我需要簽入新球員。」