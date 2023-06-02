英足總盃決賽｜曼聯拿什麼對抗最強曼城？　般奴福仔連線決定成敗

英格蘭足總盃決賽周六舉行，曼城及曼聯將會在溫布萊球場決一高下。曼城如日中天，實力可說冠絕歐洲。今次是曼聯少有地以較冷門的姿態參與足總盃決賽，有什麼方法可以阻擋甚至擊敗曼城？



曼城以英超冠軍之勢出戰足總盃決賽。（Getty Images）

自從鎖定英超冠軍後，曼城近幾仗的排陣都很隨心所欲，大幅輪換，相信今場足總盃決賽會以最強陣容爭冠，正選骨幹料跟歐聯4強次回合對皇家馬德里大同小異。哥迪奧拿的曼城較少因應對手而作出針對性的部署，他們喜歡踢「以己為主」的足球，控制大局，不斷進攻，憑實力輾壓對方。

曼聯相信會繼續使用4-2-3-1陣式，參考聯賽次循環主場贏曼城2：1，主帥坦赫格或會將般奴費南迪斯移到右路，安排多一個中場例如費特，在中路與曼城抗衡。曼聯若想挫曼城，關鍵在於般奴的直線與拉舒福特的速度，看看能否利用到曼城防線身後的空間。

曼聯足總盃決賽前再添傷兵 鋒線「玻璃人」缺陣 坦赫格實好頭痕

卡斯米路肯定是曼聯的正選。（Getty Images）

估計曼城正選陣容（3-2-4-1）

門將：艾達臣摩拉斯

後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治

防中：史東斯、洛迪卡斯簡迪

攻中：貝拿度施華、奇雲迪布尼、根度簡、基亞利殊

前鋒：艾寧夏蘭特



估計曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡、華拉尼、域陀連迪洛夫、勞基梳爾

防中：卡斯米路、費特

攻中：般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣、查頓辛祖

前鋒：拉舒福特



般奴加福仔，曼聯進攻靠晒兩人。（Getty Images）

在聯賽煞科戰後，坦赫格在奧脫福球場向球迷說：「我們還有一場比賽要踢。我可以肯定，這班球員會全力以赴，在溫布萊球場擊敗曼城。」

這位去年夏天上任的荷蘭籍主帥在記者會上說：「歷史證明，在1月的時候，我們擊敗過曼城。在過去幾年，曼聯曾多次贏過曼城，這班球員都清楚，當他們踢出應有水準，我們是有一戰之力。我們可能是面對當今最強的球隊，但都會有贏波的機會。我們要竭盡所能，去把握這個機會。」

曼聯領隊坦赫格有咩計仔？（Getty Images）

預計曼聯保持高位逼搶

曼市雙雄近10次交手，曼聯取得4勝1和5負，往績並非完全一面倒。今季英超首循環，曼城主場以6：3大破曼聯，而在次循環，曼聯就靠般奴及拉舒福特各建一功，主場以2：1反勝曼城。

坦赫格並非一位會「泊大巴」的主帥，所以曼聯今季才會出現一些輸得肉酸的大敗，相信他會沿襲一貫作風，從高位開始逼搶，希望在前場三分一區域盡快搶到控球，屯重兵中路，希望抗衡到曼城才華橫溢的中場線。

艾歷臣傷癒後，季尾的狀態有點下滑。（Getty Images）

卡斯米路自然是防中穩膽，為陣容核心，他是長傳會是反守為攻的重要一環。跑動積極的費特料會正選，跟迪布尼、根度簡纏鬥，盡可能減低曼城中場創造力，切斷夏蘭特的供應。

艾歷臣也是曼聯破曼城反搶的重要棋子，靠他上乘的控球擺脫加上精準的傳球，盡快轉守為攻，交到般奴或拉舒福特腳下。艾歷臣的隱憂是體能，未必踢得足90分鐘，而且這位丹麥中場季尾的表現明顯下滑。

般奴費南迪斯今仗有機會踢邊路，他踢右路的效果比左路好。（Getty Images）

般奴拉邊是坦赫格幾喜歡使用的一招，面對弱旅用這一招，可能減弱了側擊的銳利，但面對曼城，加強中路人手為重，還是用得過。般奴的直線會是曼聯尋找勝機的關鍵，配合拉舒福特速度，把握曼城壓上防線後的空位。

拉舒福特的速度會是曼聯反擊的重要棋子。（Getty Images）

馬迪爾原本是最佳的中鋒人選，可以在最前點盡量保持控球，找機會傳予般奴或拉舒福特接應。不過，這位「玻璃人」受傷缺陣，估計坦赫格會將拉舒福特推前，改由查頓辛祖踢左翼。拉舒福特的最大殺着會是無球跑動，瞄準基爾獲加及魯賓戴亞斯之間的空檔入楔，接應隊友傳球。

馬迪爾受傷之下，辛祖很大機會正選。（Getty Images）

曼聯要贏曼城，一定要求快。中場盡快反搶，再趁曼城未完成佈防，快速轉守為攻，再利用般奴與拉舒福特的連線，將會是決定曼聯能否偷雞的關鍵。曼城不會給曼聯太多機會，相信一場只有兩三次，若果拉舒福特把握得到，曼聯就有爆冷的可能。

曼聯要變陣只得靠加拿祖

曼聯比曼城明顯輸蝕的是變招的空間，板凳深度不足。曼城想變的話，有單對單能力極強的右翼馬列斯，也有擅長短傳組織的菲爾科頓，前鋒祖利安艾華利斯位置靈活，適應不同戰術。

加拿祖會是曼聯的變招。（Getty Images）

曼聯要變的話，韋格賀斯除了勤力外，功效不大，麥湯米尼也是類似，要增加防守人數，他可勝任，但對他的進攻期望不大。安東尼受傷，上陣成疑，就算趕及復出，可能狀態未足。唯一可變的，只有小將加拿祖，看看他的速度能否帶來奇效。