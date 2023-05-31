曼聯足總盃決賽前再添傷兵　鋒線「玻璃人」缺陣　坦赫格實好頭痕

曼聯將於周六出戰英格蘭足總盃決賽，跟同市宿敵曼城爭冠軍。曼聯賽前收到壞消息，主力前鋒安東尼馬迪爾腿筋受傷，肯定無法在足總盃決賽披甲。



馬迪爾又傷！（Getty Images）

曼聯訪過官網宣布這個消息，指27歲的馬迪爾在英超煞科戰主場對富咸尾段拉傷腿筋，經檢查後發現有肌肉撕裂，肯定無緣在足總盃決賽披甲。

有眼利的網民發現，煞科戰後，曼聯主帥坦赫格向球迷講話期間，馬迪爾曾用手按住左後大腿。

曼聯聯賽贏富咸2：1後，坦赫格向球迷講話，馬迪爾用手掩住後大腿。（網上片段截圖）

馬迪爾是曼聯陣中的「玻璃人」，時常受傷，今季21次英超上陣，攻入6球並交出2次助攻。

馬迪爾外，曼聯右翼安東尼亦受傷患困擾。這位巴西國腳在早前對車路士的聯賽中因足踝受傷退下火線，足總盃決賽上陣成疑，坦赫格表示安東尼有可能趕及復出。

曼聯右翼安東尼對車路士時受傷，足總盃決賽上陣成疑。（Getty Images）

如果曼聯缺少這兩位「安東尼」，在足總盃決賽會怎樣排陣？按曼聯常用的4-2-3-1陣式去考慮，查頓辛祖、加拿祖或韋格賀斯或成為馬迪爾的代替者，有以下3個可能性：

曼聯前場可能排陣1：

前鋒：拉舒福特

攻中：查頓辛祖、基斯甸艾歷臣、般奴費南迪斯



這是較大可能的選擇，查頓辛祖近期正選機會較多，也是隊中少有的健康翼鋒。如果他踢左翼的話，曼聯可以推拉舒福特上最前。當然，拉舒福特踢最前的效果會被左翼稍遜。

曼聯前場可能排陣2：

前鋒：韋格賀斯

攻中：拉舒福特、基斯甸艾歷臣、般奴費南迪斯



如果用韋格賀斯，這位荷蘭中鋒可以直接頂上最前線，掩護拉舒福特後上入楔。不過，韋格賀斯的最大賣點只有勤力，願意不斷跑動逼搶，他的控球支點能力比馬迪爾弱，而把握力就更加……

曼聯前場可能排陣3：

前鋒：拉舒福特

攻中：加拿祖、基斯甸艾歷臣、般奴費南迪斯



如果坦赫格大膽起來，說不定會起用小將加拿祖打正選，與拉舒福特合作攻堅，利用速度衝擊曼城的防線。考慮到加拿祖的經驗，估計這套排陣更大可能會是下半場的變招。