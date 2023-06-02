法網｜8號種子冼拿力戰近5個半小時飲恨出局　關鍵觸網球扭轉局勢

法國網球公開賽男子單打次圈，8號種子﹑意大利球手冼拿與德國的艾迪邁亞交手，二人力戰接近5個半小時才分出勝負，結果冼拿以盤數2：3飲恨，倒灶出局。

冼拿並非沒有機會取勝，距離晉級只差一分，但在大好機會下卻輸給運氣，一記觸網球扭轉局勢，24歲的艾迪邁亞躋身第三圈，他賽後不禁掉淚，原來這名德國球手的致勝之道，竟然是釣魚。



意大利8號種子冼拿（Jannik Sinner）在法網次圈與艾迪邁亞（Daniel Altmaier）交手，雙方鬥得難分難解，首兩盤皆要戰至「Tie Break」，各取一盤，冼拿第三盤以局數6：1再下一城，第四盤兩度破發，只要保住發球局就可晉級。

冼拿與艾迪邁亞首兩盤皆戰至「Tie Break」。（Getty Images）

冼拿在「Match Point」的機會，一直把對手壓制在底線，冼拿以一板強勁的正手抽擊，艾迪邁亞只可勉強救回，在場區變成一次「餐士」，隨即起手落板，落點不算刁鑽，剛好在艾迪邁亞的正手位置，隨即打出一板回擊，冼拿只在網前捕位，看準機會攔截，但網球剛好觸網，令冼拿的判斷錯誤，想不到這記觸網球成為今仗的轉捩點。

艾迪邁亞該盤追至「Tie Break」，再細分以7：4追成平手，賽事進入決勝盤，雙方亦有打破對方的發球局，艾迪邁亞最終以局數7：5奠勝，力戰5小時26分鐘晉級，將與28號種子迪米杜夫（Grigor Dimitrov）爭入8強。

艾迪邁亞力戰近5個半小時晉級，振臂高呼。（Getty Images）

兩救Match Point晉級 獲球迷鼓勵流男兒淚

艾迪邁亞救回兩個「Match Point」，加上幸運之神的眷顧下反勝，這名德國球手直言，即使瀕臨出局邊緣，依然保持平常心。不過，當現場球迷站立為他喝彩時，他再不能以平常心面對，受球迷的感染哭成淚人，「我喜歡在球迷面前作賽，沒有球迷，網球就不再一樣，所以我感激每個球迷的鼓勵。」

面對熱情的球迷，艾迪邁亞也阻不了淚水。（Getty Images）

艾迪邁亞的平常心，或許是平時場外訓練得來的結果，這名24歲的球手興趣是十分佛系，「我在（法網）一星期前與父親去釣魚，這個活動助我冷靜下來，或許釣魚的經驗在決勝盤對我有幫助。」

雖然釣魚予人佛系的感覺，但艾迪邁亞認為從中也有策略，無論是溫度﹑水溫﹑水流等，也對能否成功釣魚有影響。只要自己作好萬全準備，遇上突如其來的機會，加上少少運氣也能把握，就如今次一樣，「過去一個月，我與團隊十分努力備戰，這是一場團隊的勝利。」