曼聯球迷球衣辱利物浦慘劇　到溫布萊睇愛隊輸波極速被捕

英格蘭足總盃決賽，曼聯1：2不敵曼城失冠，一位曼聯球迷更被發現穿起一件極具侮辱性的球衣現身溫布萊球場觀賽，最終被警察拘捕，輸波又輸品。



足總盃決賽後，一張照片在網上廣傳，相中一名男子穿着背向鏡頭，身上穿着一件相信是曼聯今季的作客球衣，背上卻不是印着曼聯球員的名字和號碼，而是「NOT ENOUGH」和「97」。

一般相信，這款印字是在嘲笑1989年的希斯堡球場慘劇，當年4月15日的足總盃4強由利物浦對諾定咸森林，發生人踩人事件，最終釀成97人死亡，成為英格蘭足球史上黑色一頁；而球衣上的「NOT ENOUGH」，似乎是嘲諷「死不夠」。

照片很快惹來公憤，尤其利物浦迷球的憤怒；而曾效力利物浦和諾定咸森林的名宿哥利摩亞也在Twitter轉載照片，怒道：「無法理解為何有人會買件球衣，然後印上這種字和號碼，再在球賽中展示。有什麼人會印這種字？我們可以結束這種荒謬的事嗎？這已不僅是球迷行徑，而是在為慘劇慶祝，而這場慘劇傷害了很多人。夠了、夠了。」

倫敦警察廳其後在Twitter宣布已拘捕該名男子，「我們留意到這件事，也主動與溫布萊球場的職員去找出涉事者，他因涉嫌擾亂公眾秩序已被拘捕及扣留。」