法乙｜波爾多球迷襲擊對方球員　升班生死戰腰斬　或累球隊被判輸

波爾多面對羅德茲的法乙賽事，本應決定聯賽第二個直接升班名額，不過卻因為出現一宗意外導致比賽中止，更可能讓波爾多喪失直接升班資格。



法乙最後一輪賽事在今天（3日）完成，其中榜首勒佛哈爾已確定直接升班，第二個名額則由梅斯和波爾多爭奪。

法乙升班形勢（賽後）

勒哈弗爾 38場 75分（已確定升班）

梅斯 38場 72分 得失球28 入球61

波爾多 37場 69分 得失球24 入球51



雖然這輪法乙同時開戰，但波爾多由於得失球差落後，加上入球數亦相差不少。即使是賽前未知雙方戰果，只要梅斯獲勝，波爾多今場面對羅德茲便需要贏5球或以上，才能反超前梅斯奪得升班資格。

不過比賽第22分鐘，羅德茲的盧卡斯保亞迪斯（Lucas Buadés）卻先開紀錄，讓波爾多必須要淨勝5球的任務變得艱巨。就在盧卡斯於場邊興奮地慶祝入球時，一名波爾多球迷突然闖入，並出手推跌前者。盧卡斯跌倒時頭部着地，遲遲沒有起來，最後須被擔架抬走。

比賽隨即中斷約40分鐘，雙方球員回到更衣室，球證之後宣布比賽腰斬，並指盧卡斯保亞迪斯倒地時腦震盪，無法回到比賽當中。法國職業足球聯會（Ligue de Football Professionnel，簡稱LFP）發出聲明，表示將在周一召開紀律委員會，商討事件後續安排，同時強烈譴責對球員的暴力行為，並希望盧卡斯保亞迪斯盡快康復。

盧卡斯須被擔架抬離球場。（影片截圖）

這場比賽會否重賽，還是會有其他安排暫未公布，多間外國網媒如getfootballnewsfrance、footballtoday等均表示有可能會直接判波爾多落敗，若這樣的話波爾多便會失去直接升班資格。根據賽制，法乙第3、第4及第5名須進行淘汰賽，最後勝者會與法甲的第18名再進行升班決賽。