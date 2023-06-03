轉會熱話｜美斯轉戰沙特傳周二官宣　人工是「老友」C朗拿度兩倍

巴黎聖日耳門（PSG）日前已確認美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）將在季尾離隊，據外媒報道，這名阿根廷球星將會加盟沙特阿拉伯球隊希拉爾（Al Hilal），與老對手C朗拿度（Cristiano Ronaldo）球場再聚。

更讓人震驚的是，據悉美斯的薪酬為每年4億歐元（約33.6億港元），是C朗拿度的兩倍。



西班牙《Sport》報道，希拉爾將會在周二（6日）正式宣布簽下美斯，此前他與母會巴塞隆拿仍有傳聞，但該間西班牙球會礙於財政狀況而無法提出正式報價。除巴塞隆拿外，碧咸（David Beckham）為班主之一的國際邁阿密（Inter Miami CF）亦為潛在新東家。

外媒報道指美斯將以天價高薪加盟希拉爾。（路透社）

希拉爾是沙特阿拉伯贏得最多本土聯賽冠軍的球隊，曾18次奪得沙特阿拉伯頂級聯賽冠軍，並有10個國王盃、3個超級盃冠軍，以及4次亞冠冠軍，是贏得最多亞冠的球隊。不過由於希拉爾今季只得聯賽第3，無法參加來季的亞冠賽事，因此即使轉會成事，香港球迷也無緣在這項國際賽事上看到美斯的身影。

值得一提的是，希拉爾與C朗目前效力的艾納斯同為沙特首都利雅得球會，雙方為同城死敵，或許到時候球迷能再次看到這兩名球壇巨星上演打吡戰。

若轉會成事，我們將能再次看到美斯與C朗在同一聯賽效力。（Getty Images）

報道指希拉爾為美斯開出的條件為年薪4億歐元，這將使他毫無疑問地成為最高薪酬的足球員，甚至為老對手C朗拿度的兩倍，相信這也是他會加盟該間沙特球會的主要原因。

那麼一年4億歐元，33.6億港元，到底是什麼概念呢？

根據香港政府2022第四季的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人的就業收入中位數為2萬港元，計算之下，表示美斯在沙特踢波一年，等於一般打工仔14000年的收入——也就是要從石器時間工作至今。

如果不用月薪，我們可以用香港較為有名的樓盤來作計算單位，譬如太古城目前在地產網站的估價約為900萬至2000萬之間不等，就以最貴的2000萬三房單位來看：美斯在希拉爾效力一年，可以在狂掃168間，平均每個月能買14間。

即使是太古城最貴的2000萬戶型，美斯踢一季的收入也能狂掃168間。（資料圖片）

不過當然目前一切仍屬傳言，目前唯一能夠肯定的，就是美斯在PSG的法甲告別戰，將為今晚（3日）深夜3點對克萊蒙特的賽事。