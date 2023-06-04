西甲｜皇馬大清洗夏薩特解約　1億先生缺陣比上陣多　傳考慮掛靴

比利時球星夏薩特（Eden Hazard）在2019年以1億歐元轉會費，由車路士加盟皇家馬德里，期間卻傷患不斷。來到4年後的今天，皇馬宣布與他達成共識，在尚有一年合約下解約，和平分手。

4年之間，夏薩特表現和身價都極速下滑，由人稱「世三」（僅排在兩大球王美斯和C朗拿度之後的世界第三）到漸被遺忘。



西甲煞科前，皇馬便即官宣多名球員即將離隊，包括約滿的阿辛斯奧和馬里安奴，而夏薩特也是其中一人，有指皇馬稍後會宣布更多球員離隊。

夏薩特在2019年夏天以1億歐元轉會費加盟皇家馬德里時，Transfermarkt（轉會市場）對他的身價估值達到他生涯最高峰的1.5億歐元，皇馬也滿懷期盼地迎來這位繼加里夫巴利後另一天價收購，只是巴里也曾多次為皇馬奪得錦標，但夏薩特的4個球季，卻是慘不忍睹。

夏薩特為皇馬比賽的照片，到後期已寥寥無幾。（Getty Images）

夏薩特4個球季以來只踢過76場比賽，總共上陣3736分鐘，即是平均每場上陣僅49分鐘，而4個球季一共貢獻7個入球、12次助攻；他在4個球季間一共受傷18次，休息日子由兩日至67日不等，因傷而錯過的比賽場數達到78場之多，比他上陣的場數還要更多。毫不令人意外地，Transfermarkt對他的身價估值也由剛加盟皇馬時的1.5億歐元，急速下滑至現在的500萬歐元。

夏薩特加盟皇馬之初廣受期待。（Getty Images）

意大利名記羅曼奴透露，皇馬與夏薩特解約，夏薩特「放棄了一部份他明年應得的薪金」,皇馬由此省下近700萬歐元；羅曼奴同時指，回復自由身的夏薩特未決定去向，但有機會結束職業生涯。他在去年世界盃比利時國家隊出局後，已宣布結束國家隊生涯。