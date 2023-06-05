朗拿度做班主都無用　華拉度列西甲護級失敗陪愛斯賓奴艾爾切降班

西甲煞科日上演一場刺激的護級大戰，賽前切爾達、卡迪斯、基達菲、華倫西亞、艾美利亞和華拉度列6支球隊均有機會降班，結果除切爾達主場2：1擊敗西甲已封王的巴塞隆拿外，其餘5隊均賽和，班主為巴西名將朗拿度的華拉度列未能提升名次，維持第18位的成績，來季降落西乙作賽。



朗拿度2018年9月成為華拉度列大股東，他入主後球隊場上表現未如理想。（Getty Images）

即使賽前排在「降班區」第18位，手執39分的華拉度列在煞科戰只要能夠擊敗對手基達菲，便有機會逃出生天。不過基達菲賽前亦只得41分，並未完全「上岸」，今仗全力應戰之下，雙方踢成0：0，各得一分之下，華拉度列未能護級，來季隨愛斯賓奴和艾爾切降班。

賽前只較華拉度列多一分的切爾達和艾美利亞，煞科日全力奮戰，當中切爾達成為6支護級隊中唯一在煞科日獲勝一隊，2：1擊敗巴塞護級成功；艾美利亞作客已篤定降班的愛斯賓奴，即使10分鐘已領前，13分鐘被追平後，分別在49、73分鐘兩度落後，全靠翼鋒安巴巴（Adri Embarba）梅開二度，尤其是87分鐘操刀主射十二碼破網，為球隊射成3：3完場，以一分力壓華拉度列護級成功。

華拉度列護級失敗，3年內第二度降班。（Getty Images）

「大哨」朗拿度2018年9月成為華拉度列大股東，他入主後，球隊場內表現未見起色，2018/19球季只得第16名，2019/20球季的第13名已是他當上班主後最佳，2020/21球季以第19名降班。

2021/22球季華拉度列以西乙第二名升班，2022/23球季重返西甲，又即以第18位成績，3季內第二度降班，部分球迷大感不滿，高呼「朗拿度下台」。早前有消息傳出，朗拿度有意賣盤。