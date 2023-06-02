西甲｜賓施馬驚傳今夏離皇馬　西媒眾說紛紜　領獎親自回應闢謠

日前突然在手機的推送信息收到「賓施馬即將離開皇馬」，即將結束14年的皇馬生涯，盛傳沙特阿拉伯開出「肥約」吸引這名法國尖刀。不過，賓施馬卻親自闢謠，否認轉會傳聞。



即使沙特阿拉伯聯賽如今有C朗拿度坐鎮，但這個中東國家依然未滿足，繼續希望以銀彈策略吸引巨星加盟，即將離開巴黎聖日耳門的美斯正是目標之一。

C朗拿度籲球星加盟沙特聯賽 指能成世界五大聯賽 美斯傳獲邀約

C朗加盟艾納斯後，當然是沙特聯賽名氣最大的球星。（Twitter截圖）

與皇馬合約至明夏屆滿的賓施馬，近期與沙特聯賽扯上關係，盛傳榜首伊蒂哈德開出高達一億歐元年薪的合約，吸引這名法國尖刀加盟。《The Athletic》日前透露，賓施馬獲得沙特方面的邀約，引述消息人士指這名35歲的法國尖刀已有決定。《The Athletic》周四（1日）再引述消息，指賓施馬已接受沙特方面的報價，將在今夏離隊，球會內部亦預料賓施馬即將離隊，除非與管理層見面後有轉機。

賓施馬（Getty Images）

西班牙傳媒對賓施馬離開皇馬一事眾說紛紜，《阿斯報》指賓施馬未向皇馬表達他的決定，並認為不可能在會長佩雷斯不知情下離開；《馬卡報》則指賓施馬將在皇馬完成餘下合約年期，換言之將在2024年夏天約滿離隊，更有西媒指伊蒂哈德主帥紐奴曾與賓施馬通電話，甚至指賓施馬退役後想在沙特生活。

對賓施馬的未來動向，只有他本人最清楚，賓施馬日前獲頒「馬卡傳奇獎」（MARCA Leyenda award）的殊榮，他在出席頒獎禮時，親身回應近日的離隊傳聞，「我依然會留在馬德里，不要盡信網上的消息，這沒有真相，以現時而言我依然留隊，我享受在這裏的每一天，同時將在周日披甲。」