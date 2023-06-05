西甲︱賓施馬用入球完美告別皇馬　今夏大換血送別黃金一代

皇家馬德里在無關痛癢的西甲煞科戰1：1賽和畢爾包，沒有人關心賽果，班拿貝球場在6月4日這晚上充斥離愁別緒——球會賽前公布，35歲的隊長賓施馬（又譯：本澤馬）即將離隊，西甲對畢爾包是他在皇馬14年生涯的最後一戰。除了他之外，夏薩特、阿辛斯奧和馬利安奴均會離隊，四人賽後都被隊友高高拋起送別。



西甲煞科戰，賓施馬以入球告別皇馬生涯。（Getty Images）

2009年已加盟，賓施馬的星光被隊友C朗拿度和加里夫巴利掩蓋之下，在這個被稱為「BBC」組合的強大鋒線，他昔日多數只扮演綠葉角色，直到C朗2018年離隊，賓施馬用表現證明強大實力，2021/22球季還為皇馬帶來後C朗年代首座歐聯冠軍。

他跟皇馬合約屆滿，即將到沙特阿拉伯聯賽效力消息近日廣傳，賓施馬兩日前曾澄清希望留在馬德里，不料周日（4日）賽前數小時皇馬落實賓施馬離隊的消息。14年皇馬光輝歲月告一段落，賓施馬在最後一戰仍憑一記十二碼在72分鐘為皇馬扳平。入球後全場球迷向他高聲喝采，賓施馬高舉雙手答謝，一切盡在不言中。

「BBC」離隊最後一員 一個年代的終結

1：1完場，賽果無人理會，賽後賓施馬被隊友高高拋起。他的離去亦象徵「BBC」在皇馬陣中完全消失，曾在歐聯予取予攜的盛世不再，又是一個年代的終結。賓施馬之外，同樣約滿離隊的阿辛斯奧、馬利安奴，以及剛被皇馬提前終止合約的夏薩特，亦被隊友拋高送別。

27歲的阿辛斯奧始終站不穩皇馬正選，令人感慨；馬利安奴由青訓一路踢上一隊，年近30依然無法證明自己，令人無奈；曾被譽為「夏世三」的夏薩特，效力4年碌碌無力，令人無力。無論前因為何，隊友選擇一視同仁，開開心心為各人送別。

以上4人篤定離隊，今夏離開皇馬的相信不止他們，一場大換血在所難免，這是作為西甲班霸的銀河艦隊必然會發生之事，只是獲皇馬官方聲明形容為「球隊歷來其中一位最偉大傳奇」的賓施馬，離去後的空缺難以填補，密切留意他們會在轉會窗以誰來接班。