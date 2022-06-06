足球熱話｜華拉度列如願返西甲　班主朗拿度頂大肚腩展開找數之旅

重賞之下，必有勇夫，只要員工達到某些目標，老闆便要找數，這是不少公司常用的招數。

巴西傳奇前鋒﹑現任華拉度列班主朗拿度，為了鼓勵麾下爭奪升班資格而許下承諾，如今成功重返西甲，「肥哨」亦要開展其「找數之旅」。



朗拿度2018年入主華拉度列，可惜球隊在2020/21球季跌落乙組，今季力爭重返西甲。華拉度列下半季穩守三甲，伊巴最後一輪爆冷落敗，跌落第3位，華拉度列報捷，順利以聯賽第2位升班。

華拉度列煞科戰報捷並升上次席，來季直接升上西甲。（Twitter截圖）

為了鼓勵旗下球員積極爭取升班資格，朗拿度曾經許下承諾，若果球隊成功返回西甲，「肥哨」便會由華拉度列出發，踩單車前往西北部古城聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），全長約450公里。

為了升班，朗拿度以自己來鼓勵旗下球員。（資料圖片／Getty Images）

華拉度列順利升班，朗拿度講得出，做得到，隨即兌現承諾。出發前夕，「大哨」透露以單車代替跑步展開「找數之旅」。全長450公里，對頂着大肚腩的朗拿度而言，辛苦可期，但也是值得的，「我知道今次旅途不簡單，體力上必定有很大的消耗，但我相信將會是難忘的經歷，沿途風光應該很美。」

與妻子周日（5日）從華拉度列主場出發，從他的社交網站便可跟隨其「找數之旅」，雖然單車上的「肥哨」依然清晰可見，但神態自若，更單手對鏡頭比出「V字」手勢，其後遇上穿起皇馬球衣的小球迷，依然親切地合照。

遇上小球迷，朗拿度同樣親切合照。（Instagram截圖）

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