曼聯低開高走仍曝露四大弱點　即睇今夏轉會緋聞球員名單｜01球評

曼聯22/23球季完結，如果要給這支曼聯一個分數，可以給80分。有歐聯資格已經及格，加上聯賽盃冠軍，非常收貨，足總盃打到入決賽亦滿意，美中不足是今季聯賽作客曼城及利物浦輸得肉酸。

曼聯主帥坦赫格說過，以足總盃決賽測試與曼城之間的實力差距，而球隊的不足之處也明顯浮現出來，有目共睹。由門將到前鋒，由把握力到陣容深度，曼聯與曼城的差距不是一時三刻可以追趕得上，這一球之差，任重而道遠。



有前四名又有盃捧，曼聯今季表現只少值80分吧。（Getty Images）

弱點1：迪基亞不合戰術所需

關於迪基亞問題，球迷早就議論多時。今場比賽跟曼城的二號門將史提芬奧迪加同場競技，也是被比下去。迪基亞的傳球成功率僅48.6%，而奧迪加則有90.5%。迪基亞今場26次嘗試長傳，僅8次成功，而奧迪加13次嘗試長傳有9次成功。

迪基亞即將約滿，曼聯還未宣布他續約的消息。（資料圖片/路透社）

如果曼聯是一支低位防守球隊，可以包容到迪基亞這方面的弱點。然而，坦赫格崇尚高位防守，需要門將承擔起更多的傳球工作，覆蓋更大的空間。當迪基亞遇上如今的戰術，弱點表露無遺，也成為球隊的軟肋。坦赫格不介意迪基亞留隊，但表明迪基亞不會總是首席門將，因為在曼聯這樣的球會必須要面對競爭。

曼聯的8號位需要加強，不能靠艾歷臣踢足全季。（Getty Images）

弱點2：需加強艾歷臣8號位

在足總盃決賽，曼聯用費特糾纏奇雲迪布尼，盡力截斷迪布尼與艾寧夏蘭特之間的連結，其實都做得不錯，但顧得迪布尼，就走漏了根度簡。基斯甸艾歷臣季初表現可人，但近期下滑，在進攻及防守上皆不如前。曼聯若果想更上一層樓，需要加強8號位的實力，讓艾歷臣退一步擔任補替。始終體能局限，謹慎使用艾歷臣才能發揮出他最好的一面。

拉舒福特擔起進攻大旗，肩負入球重任，但單靠他一個並不足夠的。（Getty Images）

弱點3：鋒線把握力太弱

曼聯在把握力方面的問題很嚴重，在足總盃決賽13次攻門，3次中目標，只有12碼可以轉化為入球。綜觀整季英超，曼聯的預計入球（xG）為71.9球，但實際僅入58球。至於冠軍曼城（預計入球84.32/實際入球94）及亞軍阿仙奴（預計入球76.51/實際入球88）的實際入球皆比預計入球高，可見把握力的巨大分野。尋找一位可信賴的前鋒，會是曼聯今夏刻不容緩的任務。

曼聯在1月外借韋格賀斯救急。（Getty Images）

弱點4：陣容深度不足

曼聯與曼城另一個明顯差距是板凳深度，在足總盃決賽，曼聯落後下換入場的是加拿祖、韋格賀斯及麥湯米尼，只有前者有點用處，而後兩者皆偏向工兵類型。然而，曼聯已經沒有更好的替換可以上陣了。相反，曼城後備落場的是菲爾科頓、尼敦阿基及拿樸迪，還沒有動用世界盃冠軍功臣祖利安艾華利斯以及在足總盃4強帽子戲法的馬列斯。

曼聯領隊坦赫格表示要重建曼聯還有漫漫長路。（Getty Images）

哥迪奧拿用了7年時間，打造了這支幾乎無敵於歐洲球壇的曼城，而坦赫格只是上任曼聯主帥僅1個球季。曼城戰術體系成熟，哥帥思維深入球員骨髓，就算突然清走一兩位主力，也沒有影響球隊運作。

曼聯季初混亂，開季頭兩場輸波，總算低開高走完成球季。不過，曼聯仍未完全適應及發揮出坦赫格戰術，下季能否更上一層樓，就看球隊在今夏可不可以改善到以上的問題。

每到轉會窗，曼聯肯定是轉會傳聞的大戶，以下是近期與曼聯傳出緋聞的球員：

【門將】

奧拿拿（André Onana/現效國際米蘭）

迪奧高哥斯達（Diogo Costa/現效波圖）

大衛拉耶（David Raya/現效賓福特）



賓福特認為大衛拉耶值4000萬鎊。（Getty Images）

【中堅】

金玟哉（Min-jae Kim/現效拿玻里）

班捷文柏華特（Benjamin Pavard/現效拜仁慕尼黑）



盛傳曼聯看中拿玻里的韓國中堅金玟哉。（Getty Images）

【中場】

蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat/現效費倫天拿）

拉比奧特（Adrien Rabiot/現效祖雲達斯）

美臣蒙特（Mason Mount/現效車路士）

迪格蘭賴斯（Declan Rice/現效韋斯咸）

古度斯（Mohammed Kudus/現效阿積士）



有英國傳媒稱，美臣蒙特有意加盟曼聯。（Getty Images）

【前鋒】

哈利卡尼（Harry Kane/現效熱刺）

域陀奧森漢（Victor Osimhen/現效拿玻里）

杜辛華荷域（Dušan Vlahović/現效祖雲達斯）

譚美阿巴謙（Tammy Abraham/現效羅馬）

高路梅安尼（Randal Kolo Muani/現效法蘭克福）

凱倫（Rasmus Höjlund/現效阿特蘭大）

尼馬（Neymar/現效巴黎聖日耳門）

干卡路（Goncalo Ramos/現效賓菲加）

