英足總盃決賽｜迪基亞一弱點難助曼聯更上層樓 坦赫格須定其去留

英超今屆「金手套」得主迪基亞，今場對所失兩球責任不算很大，但若以現代足球對門將的要求而言，他今仗協助球隊組織攻勢的表現，完全反映了其最大弱點；這也是曼聯主帥坦赫格必須思考的命題。



迪基亞傳球不夠準繩，換言之也減少了球隊反擊的機會。（Getty Images）

迪基亞在今季英超有17次保持清白之身，但他今仗卻失了兩球，當然他對根度簡第一球無法做出反應也屬情有可原，而第二球的確可以做好一點，但與其責怪他落地太慢，不如歸咎曼聯眾將縮得太後，讓禁區頂的根度簡可以從容起腳。

迪基亞今季獲得英超「金手套」，他撲救的實力毋庸置疑。（Getty Images）

這名西班牙門將精於撲救，但弱項卻是腳下功夫，這也是他過往不受前西班牙主帥安歷基重用的原因。而以今仗的數字，也充分反映了其毛病，他今場傳球35次，成功率只有49％；更大問題是，35次中有26次是長傳，而成功的更只有8次，即成功率僅31％。

具體一點說，即是當曼聯隊友回傳給迪基亞，有一半機會將失去控球權；而如果他選擇長傳的話，那麼球隊更有七成機會將皮球拱手相讓。事實上，今季他直接將皮球長傳出界的畫面屢見不鮮，當然也包括今仗下半場初段一次傳球在內。

著名體育網站「The Athletic」以圖示迪基亞今仗的傳球以長傳為主，但成功率很低。

現代足球戰術中，前鋒是最前的防線，門將則是由守轉攻的起點，曼城的艾達臣及利物浦的艾利臣直接助攻隊友建功的例如也不少，其實就連「藍月亮」今仗正選的「二號門將」奧迪加，腳下功夫也比迪基亞好得多，他今場傳球成功率達90%，長傳雖然只得13次，但成功率也有69%。

曼城主帥哥迪奧拿對門將的角色十分重視，他今仗半場時便肉緊地指示奧迪加。（Getty Images）

再者，曼城閃電開紀錄一球，奧迪加亦是進攻的起點，他的長傳精準地傳到夏蘭特的「空域」，該挪威中鋒成功頂得第一點，然後奇雲迪布尼與連迪洛夫爭搶第二點，皮球跌到根度簡腳下是有點幸運，但整個攻勢明顯是有部署的。

曼聯名宿堅尼早前說如果是他執教紅魔，一定踢走迪基亞；如今，迪基亞快要約滿，坦赫格又會怎樣選擇呢？或許這場決賽，已給他一個清晰的答案。