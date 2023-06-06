足球轉會｜曼聯皇馬爭奪哈利卡尼　熱刺主席利維無視被動形勢企硬

究竟哈利卡尼（Harry Kane）會去哪兒？加盟英超的曼聯，轉投西甲的皇家馬德里，抑或留效熱刺？英國《每日郵報》報道，熱刺主席利維不希望將卡尼售予同國競爭對手，若果皇馬求購，亦會開價1億鎊以上。

跟利維做生意買人絕不簡單，曼聯及皇馬都不會將「所有雞蛋放在同一個籃內」。《每日郵報》報道稱，皇馬視車路士前鋒夏維斯（Kai Havertz）為替代方案，而《每日鏡報》就表示，曼聯認為阿特蘭大射手凱倫（Rasmus Hojlund）會是較可行的目標。



29歲的哈利卡尼與熱刺尚有一年合約，傳他希望離隊，不欲續約，這意味住卡尼到明年1月就可以與其他球會談判，到明年夏天以自由身離隊，到時熱刺將會人財兩失。今個夏天會是熱刺將卡尼賣到好價錢的最後機會。

曼聯陷前鋒荒，鋒線人手不足，對卡尼的興趣也是公開的秘密。在幾支英超勁旅之中，利物浦、車路士的鋒線不缺人，曼城剛買了艾寧夏蘭特，阿仙奴則是熱刺頭號宿敵，若果卡尼想轉投另一支英超球會，曼聯也可說是唯一選擇。

英國《每日鏡報》稱，儘管曼聯主帥坦赫格視卡尼為頭號目標，但熱刺主席利維不打算將陣中的首席球星賣予相同聯賽的競爭對手，故此曼聯準備好其他後備人選，包括阿特蘭大前鋒凱倫。

報道稱，20歲的凱倫估計身價約4000萬鎊；巧合地，他與坦赫格同屬一間經理人公司，會不會更易有偈傾？身高1.85米的丹麥前鋒凱倫，去年夏天以1500萬鎊加盟阿特蘭大，今季在意甲攻入9球。凱倫以外，法蘭克福的高路梅安尼及拿玻里的域陀奧森漢也被視為曼聯的目標。

皇馬宣布35歲法國前鋒賓施馬離隊後，即傳出他們看中卡尼為接班人，甚至有西班牙傳媒稱主帥安察洛堤點名卡尼，要求皇馬今夏出手羅致。被問到對卡尼的興趣，安察洛堤日前回應：「我不準備談論球隊陣容的未來，卡尼是一位優秀的球員，他現為熱刺效力，我們一定要尊重這一點。」

安察洛堤續說：「我只可以向大家保證，下季皇馬的陣容都會具競爭力。」英國《每日郵報》表示，熱刺不抗拒將卡尼售予國外球會，但絕不賤賣，如果皇馬有意求購，轉會費肯定在1億鎊以上。儘管卡尼的合約快將到期，利維亦照樣開天殺價。