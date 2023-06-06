港隊成員楊曉威奪美國高爾夫球公開賽資格　成香港首位參賽球手

香港高爾夫球代表隊成員楊曉威（Alexander Yang）於6月5日出戰於美國華盛頓州 Tacoma Country & Golf Club – Lakewood 舉行的美國高爾夫球公開賽資格賽，以低標3杆的139 杆（72、67）佳績，與美國球手Jessie Schutte並列雙冠軍，成為首位奪得「美國高爾夫球公開賽」參賽資格的香港球手，亦是繼許龍一後，今年第二位晉身高爾夫大滿貫的香港球手。



今年20歲的楊曉威就讀美國史丹福大學，曾在多個比賽中勇奪佳績，包括於粉嶺球場舉行的第61屆香港高爾夫球公開賽以總成績273杆並列 13 位，創下香港業餘球手在該項比賽中最佳成績的紀錄，同時獲頒最佳業餘球手和最佳香港球手獎，表現一鳴驚人。

在香港高爾夫球總會的支持下，他曾出戰多項國際賽事，包括亞太業餘錦標賽、世界業餘隊際錦標賽等。

楊曉威奪得參加美國高爾夫球公開賽資格。（公關提供）

香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊說：「越來越多香港球手在國際高球壇嶄露頭角，許龍一和楊曉威將在今年分別出戰英國公開賽和美國高爾夫球公開賽，這兩項比賽均為高爾夫大滿貫。今年有兩個香港培訓的球手晉身大滿貫，反映高總多年來的努力取得成果，為香港高球發展寫下新一頁。」