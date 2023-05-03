C朗球場失意仍稱霸運動員收入榜　韓國名人榜孫興慜力壓BLACKPINK

《福布斯》公布2023年度世界十大最高收入運動員，當中三甲都由足球員包辦，而由榜單的組成，亦可見中東資金的影響力，十人的總收入更刷新紀錄。

另外，在其他《福布斯》排行榜中，韓國足球球星孫興慜則成為韓國「40大名人榜」第二名，日本棒球巨星大谷翔平成為最高收入棒球員。



《福布斯》的2023世界十大最高收入運動員排行榜，是計算2022年5月1日至2023年4月30日期間，運動員在「場內」及「場外」的稅前收入，榜上十人的總收入達到破紀錄的110億美元，舊紀錄為2018年的105.9億美元。

C朗拿度第三度成為《福布斯》公布年度收入最高的運動員。（Getty Images）

這個排行榜上，三甲均是足球員，也毫不意外地是目前最受歡迎的三大球星——C朗拿度、美斯和麥巴比，三人所效力的球會均是中東球隊或由中東資金投資，包括C朗效力的沙特阿拉伯球會艾納斯、美斯和麥巴比則效力卡塔爾資金擁有的巴黎聖日耳門。

其餘上榜人物中，還有兩位高爾夫球球星Dustin Johnson和Phil Mickelson，兩人場外收入都不算高，但他們受惠於沙特阿拉伯公共投資基金資助的LIV高爾夫球賽開出的天價合約，已能一舉上榜，足見中東資金的威力。

高爾夫球球星僅是LIV高爾夫球賽的合約，便為他來1.02億美元收入。（Getty Images）

C朗拿度以總收入1.36億美元，第三次成為全球最高收入運動員，這名葡萄牙球星今年初轉投沙特阿拉伯球隊艾納斯，場上年薪估計達7500萬美元，加上他在社交媒體的強大影響力吸引贊助商，過去一年的場外收入估計達到9000萬美元；至於排第二位的美斯，總收入估計達1.3億美元，《福布斯》指他去年助阿根廷奪得世界盃後，相信會有更多贊助合約湧至，目前僅是區塊鏈平台Socios已為他提供每年2000萬美元贊助合約。

美斯未來去向未明朗，但他去年領阿根廷奪得世界盃，相信贊助陸續有來。（Getty Images）

第三名是年僅24歲的麥巴比，總收入估計為1.2億美元，雖然他的場外收入遠不及C朗和美斯，但僅是場上收入已達1億美元，這位獲外界視為新一代球王的法國球星，在PSG享有的收入和權力都是難以想像。

其餘上榜人物尚有墨西哥拳王Canelo Alvarez、NBA球星杜蘭特和居里，而去年退役的一代網球巨星費達拿，也憑着巨額場外收入而進入名單。

費達拿雖已退役，但他在場外的「吸金」能力仍然強勁。（Getty Images）

福布斯十大最高收入運動員排行：

1. C朗拿度（足球／38歲）

總收入1.36億美元（場內收入：4600萬美元／場外收入：9000萬美元）



2. 美斯（足球／35歲）

總收入1.3億美元（場內收入：6500萬美元／場外收入：6500萬美元）



3. 麥巴比（足球／24歲）

總收入1.2億美元（場內收入：1億美元／場外收入：2000萬美元）



4. 勒邦占士（籃球／38歲）

總收入1.19億美元（場內收入：4450萬美元／場外收入：7500萬美元）



5. Canelo Alvarez（拳擊／32歲）

總收入1.1億美元（場內收入：1億美元／場外收入：1000萬美元）



6. Dustin Johnson（高爾夫球／38歲）

總收入1.07億美元（場內收入：1.02億美元／場外收入：500萬美元）



7. Phil Mickelson（高爾夫球／52歲）

總收入1.06億美元（場內收入：1.04億美元／場外收入：200萬美元）



8. 史堤芬居里（籃球／35歲）

總收入1.004億美元（場內收入：4840萬美元／場外收入：5200萬美元）



9. 費達拿（網球／已退役／41歲）

總收入9510萬美元（場內收入：10萬美元／場外收入：9500萬美元）



10. 杜蘭特（籃球／34歲）

總收入8910萬美元（場內收入：4410萬美元／場外收入：4500萬美元）



日本網球巨星大谷翔平獲《福布斯》估算會成為2023年收入最高的棒球員。（Getty Images）

《福布斯》其他排行榜中，值得留意的還有3月底時公布的「最高收入棒球員」排行榜，《福布斯》估計日本球星大谷翔平憑着2021年奪得MLB最有價值球員、加上早前領日本奪得世界棒球經典賽冠軍，他今季的收入會達到6500萬美元，當中包括去年10月與洛杉磯天使以3000萬美元續約1年，及來自日本和美國的多個贊助收入。

孫興慜在韓國的影響力極大。（Getty Images）

另外，《福布斯》公布的「韓國40大名人排行榜」，以當地名人的收入、社交媒體及媒體影響力排行，去年排第三位的足球球星孫興慜，創下多項亞洲球員英超紀錄後，今年成功擊敗女團BLACKPINK，登上第二位，榜首則是男團BTS。值得留意的是，僅憑去年世界盃一夕爆紅的韓國前鋒曹圭成回歸本地賽後發展並不順利，但仍能打入排行榜更列第17位，而很大機會助拿坡里奪得意甲冠軍的韓國後衛金旻哉，同樣首次上榜，排名第34。