體育熱話｜高爾夫球場草地內有乾坤　球手擊球後現離奇畫面超無奈

高爾夫球新西蘭公開賽，出現極為罕見一幕。

澳洲球手Shae Wools-Cobb（胡斯哥保）揮杆擊球，竟一次打出了兩顆球，他驚訝的趣怪表情在網上廣傳。



胡斯哥保在新西蘭公開賽第三輪賽事以低於標準杆17杆的成績名列首位，但來到最後的第四輪時，卻發生一次罕見意外。

當時胡斯哥保正在草地上，準備將球打上果嶺，但從影片中可見，他揮杆後竟有兩顆球同時飛出，其中一個看似「撻Q」般打出不遠，而轉播畫面則捕捉到另一顆球遠遠地飛到果嶺之上。

一次打兩顆球，胡斯哥保當然不是有意為之，落在果嶺上的球上才是他本身要打的一顆，但眼見突然有另一顆球出現，他也臉露困惑，攤開雙手、顯得不知所措，連附近的球僮與工作人員也一臉無奈。

眼見揮杆後有兩顆球同時飛出，胡斯哥保本人也十分訝異。（影片截圖）

由於他擊球處的草既高又密，即使是賽會工作人員以及胡斯哥保本人，事前也無法察覺該處藏有另一顆球。不過據英國《太陽報》及高爾夫期刊《Golf Digest》報道，新規例表明球手若意外打中另一顆球，也不會因此而受罰。

不過即使有出現這次意外，這名澳洲球手在最後一輪的表現亦不理想，他以78杆完成第四輪比賽，比標準杆還要高出7杆，最後只排名第26位，冠軍則由同為澳洲球手的Brendan Jones奪得。